Le Maire: Výsledok volieb v USA veľmi neovplyvní obchodné vzťahy s EÚ

Paríž 4. novembra (TASR) - Výsledok amerických prezidentských volieb bude mať malý vplyv na obchodné vzťahy medzi Spojeným štátmi a Európou, vyhlásil to v stredu francúzsky minister financií Bruno Le Maire pre Radio Classique.



Poznamenal pritom, že Washington pravdepodobne nezruší svoj konfrontačný postoj, či už Donald Trump zvíťazí alebo nie.



„Neklamme sa. Spojené štáty už niekoľko rokov nie sú priateľským partnerom európskych štátov," povedal Le Maire. „Či už Američana zvolia Joea Bidena alebo Donalda Trumpa, na tomto strategickom fakte sa nič nemení. Americký kontinent sa odtrhol od európskeho kontinentu,“ uviedol.



Administratíva USA v uplynulých štyroch rokoch uvalila na európsky dovoz clá rádovo v miliardách dolárov, pričom Trump sa odvolával na nespravodlivé bariéry proti americkým firmám, ktoré sa snažia konkurovať na európskom trhu.



Jeho administratíva sa zamerala aj na Čínu, s ktorou majú USA vysoký obchodný schodok. Trump pritom tvrdil, že Čína blokuje americký tovar, pričom sama masívne vyváža svoje produkty do USA.



Podľa Le Maira na strane USA došlo v zásade len k jedinému posunu v uvažovaní, a to v ich prístupe k Číne a k Ázii ako celku. Prístup k Európe je pre USA iba predmetom úprav, dodal.