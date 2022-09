Blinken: USA sú pripravené pomôcť Európe pri energetickej bezpečnosti

Washington 28. októbra (TASR) - Spojené štáty sú pripravené pomôcť európskym spojencom v oblasti energetickej bezpečnosti po tom, ako sa na plynovodoch Nord Stream zistili úniky plynu. Uviedli tiež, že analyzujú informácie, či ide o dôsledok útoku alebo nejaký druh sabotáže.



Podľa agentúry AFP sa takto vyjadril americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, ktorý dodal: "Ak sa to potvrdí, zjavne to nie je v záujme nikoho."



Podľa Blinkena tieto úniky nebudú mať významný vplyv na energetickú odolnosť Európy. Za rozhodujúci faktor označil to, že sa pracuje na riešení energetickej bezpečnosti pre Európu a "v tejto súvislosti aj pre celý svet, a to tak krátkodobo, ako aj dlhodobo."



Poukázal i na úsilie USA zvýšiť dodávky skvapalneného zemného plynu, ktoré sa zintenzívnilo od invázie ruskej armády na Ukrajinu, keďže spojenci Spojených štátov - najmä Nemecko - sa snažia znížiť svoju závislosť od ruskej energie.



Poradca pre národnú bezpečnosť USA Jake Sullivan označil úniky plynu z plynovodov Nord Stream za "zjavnú sabotáž" a potvrdil pripravenosť USA podieľať sa na zaistení energetickej bezpečnosti Európy.



Prevádzkovateľ plynovodov, konzorcium Nord Stream, podľa svojho hovorcu priznal, že "incident, pri ktorom sa v ten istý deň vyskytnú ťažkosti v troch potrubiach súčasne, nie je bežný".



Podľa predstaviteľov Ukrajiny za únikmi plynu z potrubí plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 je Rusko. Ukrajina tiež deklarovala, že toto konanie sa nerovná "ničomu inému ako teroristickému útoku".



Fotografie zhotovené dánskou armádou ukázali veľké zhluky bublín na hladine Baltického mora, zatiaľ čo švédsky seizmologický inštitút informoval o výbuchoch pod vodou.



Do vzdialenosti piatich námorných míľ (približne deväť kilometrov) od troch miest úniku plynu bola zakázaná plavba. Prelety lietadiel sú zakázané do vzdialenosti jedného kilometra od danej lokality.



Dánske úrady deklarovali, že tieto incidenty s únikom plynu nemajú žiadne dôsledky na bezpečnosť alebo zdravie miestnych obyvateľov.



Očakáva sa, že priamy vplyv na životné prostredie bude tiež obmedzený, hoci nespálený zemný plyn vyvoláva silný skleníkový efekt.