Blíži sa koniec podpory pre Windows 10 - ako by mali firmy postupovať?

Bratislava 28. apríla (OTS) - Toto rozhodnutie americkej spoločnosti bude mať vplyv aj na podniky, ktoré sa na tento operačný systém stále spoliehajú ako na základ svojej IT infraštruktúry. Okrem toho sa blíži koniec podpory aj pre ďalšie populárne produkty – napríklad Microsoft Office 2016/2019 a Exchange Server 2019. Prečo by firmy nemali otáľať a spoliehať sa na last-minute riešenia? A ktoré tri kroky sa oplatí podniknúť už dnes?Zastaralý softvér síce môže fungovať aj po stanovenom termíne, ale už nebude dostávať aktualizácie zabezpečenia ani technickú podporu. V dôsledku toho budú systémy zraniteľnejšie voči kybernetickým útokom, prevádzkovým výpadkom a nemusia byť naďalej v súlade s legislatívou. Firmy preto musia začať plánovať čo najskôr, aby ich na jeseň nezaskočili negatívne dopady.Hoci sa môže zdať, že október 2025 je ešte ďaleko, vhodné je konať už teraz. Univerzálne riešenie, žiaľ, neexistuje. Niektoré organizácie si môžu vybrať cloudové služby spoločnosti Microsoft, zatiaľ čo iné sa rozhodnú pre upgrade na novší on-premise softvér ako Windows 11 alebo Office 2021. Tieto prechody však môžu byť finančne náročné a komplikované – najmä pre firmy s obmedzeným rozpočtom alebo staršou IT infraštruktúrou.Aké sú možnosti? Ideálne je nečakať na október a zhodnotiť svoje aktuálne softvérové prostredie už teraz.Začnite úplnou inventarizáciou svojho aktuálneho softvérového prostredia. Ktoré licencie sa stále využívajú? Ktoré sú zastarané alebo málo používané? Zistenie status quo je prvým krokom ku kvalifikovanému rozhodovaniu.Zvážte, či je možný úplný prechod do cloudu alebo či pre vaše potreby a rozpočet dáva väčší zmysel hybridný prístup kombinujúci lokálne a cloudové riešenia.Trvalé licencie na softvér od spoločnosti Microsoft môžu ponúknuť vyhovujúcu, jednorazovú alternatívu k priebežným predplatným. Predajom nevyužitých softvérových aktív navyše môžete uvoľniť kapitál na investície do moderných nástrojov.Zvládnutie tohto prechodu nie je len technická, ale aj strategická výzva. Na jej správnu realizáciu potrebujú firmy partnera, ktorý komplexne rozumie licencovaniu softvéru, legislatívnym požiadavkám a dokáže sa prispôsobiť finančným limitom IT rozpočtu spoločnosti.V tomto procese môžu byť prínosom skúsenosti a odbornosť spoločností, ako je Forscope. Táto brnianska firma sa od svojho vzniku zameriava na poradenstvo a predaj kvalitného softvéru a stala sa najväčším softvérovým brokerom v strednej a východnej Európe. Forscope poskytuje podporu a poradenstvo pri hľadaní IT riešení šitých na mieru potrebám malých aj veľkých európskych firiem. Okrem iného pomáha identifikovať ekonomicky výhodné možnosti licencovania a objavovať skryté finančné rezervy v podobe nadbytočných softvérových aktív v rámci firmy.“ hovorí, ktorá okrem Českej republiky pôsobí aj na ďalších deviatich európskych trhoch, vrátane Slovenska.Zdroj: www.forscope.sk