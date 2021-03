Blíži sa posledný termín na zaplatenie cestnej dane

Bratislava 20. marca (TASR) – Na podanie aj zaplatenie dane z motorových vozidiel zostáva daňovníkom niekoľko posledných dní. Tohtoročný termín sa posunul o dva mesiace, z januára na koniec marca tohto roka. Upozornila na to Finančná správa (FS) SR aj Slovenská komora daňových poradcov (SKDP).



"Príčinou posunutia termínu je zmena tlačiva, ktoré vydalo ministerstvo financií v nadväznosti na novelu zákona účinnú od 1. decembra 2020. Zmena termínu sa však týka iba priznania za rok 2020, ktoré podnikatelia musia podať do konca aktuálneho mesiaca," skonštatovala Lucia Cvengrošová zo SKDP.



Komora priblížila, že poslednou novelou zákona sa vyhovelo najmä autodopravcom prevádzkujúcim kamiónovú a autobusovú dopravu v ich požiadavke na zníženie dane z motorových vozidiel. Odstránila sa im povinnosť "párovania" vozidiel návesovej jazdnej súpravy. Pre všetky úžitkové vozidlá zaradené do kategórie M2, M3 a N3 sa zavádzajú nové percentuálne zvýhodnenia ročnej sadzby dane. Pre úžitkové vozidlá kategórie O4 sa zavádza jednotná úprava, a to zníženie o 60 % vždy, bez ohľadu na vek vozidla.



Zmena termínu podania daňového priznania k dani z motorových vozidiel podľa SKDP znamená aj menej preddavkov, splátok dane na rok 2021. Podnikatelia vo výsledku zaplatia rovnakú sumu dane, ale v nižšom počte splátok.



"Tým, že za nasledujúci rok 2021 sa daňové priznanie bude podávať v štandardnej lehote do konca januára, skráti sa preddavkové obdobie. Štvrťroční platcovia zaplatia tento rok preddavky počas troch kvartálov namiesto štyroch. Pri mesačných platcoch sa nebude platiť 12 mesačných preddavkov, ale iba deväť. Znamená to, že tohtoročná predĺžená lehota na podanie priznania len zníži počet splátok, ale suma, ktorú v konečnom dôsledku daňovník zaplatí, bude rovnaká," ozrejmila Cvengrošová.



SKDP zdôraznila, že posledným dňom na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je streda 31. marca 2021, v tento deň je potrebné daň aj zaplatiť. Hovorkyňa FS Martina Rybanská priblížila, že daňové priznania za zdaňovacie obdobie končiace sa 30. novembra 2020 a 31. decembra 2020 musia daňovníci podať na novom vzore. Klienti ho nájdu na portáli finančnej správy, ako aj v osobnej internetovej zóne daňovníka.



Rybanská zároveň dodala, že predmetom dane z motorových vozidiel sú vozidlá patriace do kategórie L (motocykle, trojkolky, štvorkolky), M (osobné automobily a autobusy), N (nákladné autá) a O (prípojné vozidlá) evidované v SR. Tieto vozidlá sa používajú na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť. Nezdaňujú sa dopravné prostriedky ako kolesové a pásové traktory, snežné skútre či pracovné stroje.