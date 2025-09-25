< sekcia Ekonomika
Podali ste už daňové priznanie? Blíži sa posledný termín
FS prijala doteraz za zdaňovacie obdobie 2024 od daňovníkov viac ako 1,34 milióna daňových priznaní (DP).
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Blížiaci sa koniec septembra je spojený s povinnosťou podania daňového priznania k dani z príjmov v predĺženej lehote, ako aj s možnosťou podania žiadosti o vrátenie dane z pridanej hodnoty (DPH) tuzemským platiteľom z iného členského štátu. Opätovné predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov už nie je možné, upozornil vo štvrtok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
Vyčíslil, že FS prijala doteraz za zdaňovacie obdobie 2024 od daňovníkov viac ako 1,34 milióna daňových priznaní (DP). „Posledných viac ako 16.000 daňovníkov, ktorí majú zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania, čaká táto zákonná povinnosť do 30. septembra 2025, ďalšiu možnosť na predĺženie lehoty na podanie DP už nemajú. V uvedenom termíne sú daňovníci povinní nielen podať daňové priznanie, ale aj vzniknutú daň na úhradu zaplatiť,“ zdôraznil Kováč.
Avizoval, že ak výsledkom daňového priznania bude daňový preplatok, finančná správa ho vráti daňovníkovi do 7. novembra. Aj v odloženom priznaní majú daňovníci možnosť poukázať podiel zaplatenej dane vybranej neziskovej organizácii.
Hovorca tiež pripomenul, že platitelia DPH, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v SR a kúpili tovary a služby v iných členských štátoch EÚ s daňou príslušného štátu na účely svojho podnikania, majú nárok na vrátenie dane. Požiadať o vrátenie dane za rok 2024 môžu rovnako do 30. septembra 2025, a to elektronicky cez portál finančnej správy.
„Za predpokladu, že sú splnené podmienky, Finančné riaditeľstvo SR následne odošle podanú žiadosť do členského štátu vrátenia dane. Ďalšia komunikácia následne prebieha už len medzi žiadateľom a členským štátom vrátenia dane,“ doplnil Kováč. Zdôraznil, že FS je nápomocná pri plnení daňových povinností, a preto posledné dva septembrové dni predlžuje štandardné úradné hodiny call centra.
