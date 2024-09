Blíži sa posledný termín podania odložených daňových priznaní

Bratislava 26. septembra (TASR) - Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania (DP) k dani z príjmov o šesť mesiacov, musia svoju povinnosť splniť do konca septembra. Opätovné predĺženie lehoty už nie je možné. Zároveň je potrebné daň v tomto termíne aj zaplatiť, upozornil hovorca finančnej správy (FS) Daniel Súkup.



Finančná správa prijala za zdaňovacie obdobie 2023 na dani z príjmov doteraz viac ako 1,3 milióna daňových priznaní. "Posledných viac ako 16.000 daňovníkov, ktorí majú zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí s predĺženou lehotou na podanie DP, čaká táto zákonná povinnosť do konca mesiaca, ďalšiu možnosť na predĺženie lehoty na podanie DP už nemajú," zdôraznil hovorca.



Ak daňovníkovi, ktorý si predĺžil lehotu do 30. septembra, vznikne preplatok na dani z príjmov, finančná správa mu ho vráti do 8. novembra. Títo daňovníci môžu poukázať aj podiel zaplatenej dane v DP podanom v predĺženej lehote. Správca dane musí, za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky, peniaze vybraným prijímateľom poukázať do troch mesiacov.



Ak daňovník nemôže uhradiť daň v zákonom stanovenej lehote, môže podľa hovorcu požiadať o odklad platenia dane alebo o zaplatenie dane v splátkach. Správca dane môže jeho žiadosti vyhovieť, ak spĺňa aspoň jednu z viacerých stanovených podmienok.



"Daňový subjekt musí v žiadosti jednoznačne uviesť niektorú z podmienok, ktoré určilo Finančné riaditeľstvo SR, na základe ktorej žiada o povolenie odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach. Spolu so žiadosťou musia byť predložené aj doklady preukazujúce jeho tvrdenia," vysvetlil Súkup.



Ak daňový subjekt svoje tvrdenie nedokáže a ani správca dane nemá toto tvrdenie vo svojej evidencii preukázané, žiadosti nemôže vyhovieť. Okrem základných náležitostí je potrebné v žiadosti navrhnúť výšku splátok a lehotu ich splatnosti, resp. lehotu odkladu. Splátky môžu byť navrhnuté v rovnakej, stúpajúcej alebo klesajúcej výške.