Blíži sa posledný termín výmeny bulharských bankoviek

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Bulharsko od 1. januára tohto roka vstúpilo do eurozóny a začalo tak používať spoločnú menu euro.

Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Výmena bulharských bankoviek leva bude možná osobne v centrálnej pokladnici ústredia Národnej banky Slovenska (NBS) v Bratislave alebo v jej expozitúre v Košiciach do 2. marca 2026. Na blížiaci sa posledný termín upozornila v utorok banka.

„Po tomto termíne sa budú dať vymeniť bankovky a mince bulharského leva bezplatne a bez časového obmedzenia v Bulharskej centrálnej banke,“ konštatovala NBS.

Bulharsko od 1. januára tohto roka vstúpilo do eurozóny a začalo tak používať spoločnú menu euro. Konverzný kurz bol stanovený na 1,95583 leva za euro.

„Výmena je pre verejnosť bez poplatkov a realizuje sa len v hotovosti. Maximálny limit na výmenu bol určený vo výške 2000 leva na osobu/transakciu na deň,“ priblížila NBS. Výmena je v centrálnej banke možná len v prípade predloženia bankoviek oprávnených na výmenu a po predložení originálov alebo úradne overených kópií identifikačných dokladov.
