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Blok jadrovej elektrárne môže byť pripojený do siete v auguste
Štvrtý blok jadrovej elektrárne v Mochovciach bude mať výkon 471 MW a zabezpečí 13 percent spotreby elektriny na Slovensku.
Autor TASR
Mochovce 29. júna (TASR) - Štvrtý blok jadrovej elektrárne (JE) Mochovce by mohol začať dodávať elektrickú energiu do rozvodnej siete už v auguste. Na spoločnej tlačovej besede o tom informovala predsedníčka Úradu jadrového dozoru Marta Žiaková spolu s generálnym riaditeľom Slovenských elektrární (SE) Branislavom Strýčkom, premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD). Štvrtý blok dostal povolenie na prevádzku v pondelok, v rovnaký deň sa začalo aj s navážaním jadrového paliva.
Podľa generálneho riaditeľa SE ide o jeden z najväčších infraštruktúrnych projektov v Európe v hodnote 6,7 miliardy eur. „Slovensko sa stane veľmocou v oblasti jadrovej energetiky. Z jadrovej energie bude vyrobených 77 percent celkovej spotreby elektrickej energie Slovenska, čo je svetový unikát. Staneme sa vývozcom elektriny a zabezpečíme sebestačnosť Slovenska. Zároveň táto elektrina bude čistá, bez CO2 emisií,“ priblížil Strýček.
Štvrtý blok jadrovej elektrárne v Mochovciach bude mať výkon 471 MW a zabezpečí 13 percent spotreby elektriny na Slovensku. „Po jeho 100-percentom využití a nasadení do prevádzky bude Slovensko celkovo vyrábať približne 37 TWh elektrickej energie, pričom spotrebujeme v rámci nášho trhu iba 28 TWh. To znamená, že budeme čistým exportérom elektrickej energie. Slovensko patrí medzi svetových lídrov, čo sa týka najčistejšieho energetického mixu. Sú to tri krajiny - Slovensko, Švédsko a kanadská provincia Ontário,“ povedala ministerka hospodárstva.
Podľa premiéra Roberta Fica sa zo Slovenska stane vo výrobe elektrickej energie superveľmoc. „O to viacej ma to ťahá, aby sme ešte do roku 2027 dokončili prvé významné procesy v súvislosti s novým jadrovým zdrojom v Jaslovských Bohuniciach. Hovoríme o obrovskom jadrovom bloku o výkone 1200 MW. Hovoríme o úplne inom technologickom prístupe. Chceme využiť dobre pripravené územie a mnohé povolenia, ktoré máme k dispozícii v areáli Jaslovských Bohuníc, aby sme túto stavbu mohli rozbehnúť,“ doplnil premiér.
Ako pripomenul, Slovenská republika má od dnešného dňa šesť mesiacov na to, aby sa rozhodla, či využije opciu na odkúpenie 17 percent akcií Slovenských elektrární. „Uvidíme čo bude. Keby ste sa ma spýtali teraz, povedal by som kupujme! Ale treba samozrejme pozerať aj na finančnú situáciu Slovenska,“ skonštatoval Fico.
Podľa predsedníčky Úradu jadrového dozoru Marty Žiakovej sa proces spúšťania reaktora do prevádzky začal zavádzaním palivových kaziet. Prvá bola zasunutá v pondelok o 16.04 h. „Pevne verím, že pôjdeme dopredu správne, tak ako sa očakáva. Že prebehnú všetky testy, ktoré sú pripravené na skúšku elektrárne, aby sme boli presvedčení, že bude pracovať bezpečne a spoľahlivo, aby sa na záver elektráreň bezpečne pripojila do našej elektrizačnej sústavy,“ povedala Žiaková.
Spustený štvrtý blok JE by mal dosiahnuť 20 percent svojho výkonu na konci leta, následne ho bude možné pripojiť na elektrickú rozvodnú sieť. „Koncom roka by sme mali dosiahnuť 100-percentný výkon. To znamená, že v roku 2027 by mal reaktor už bežať na plný výkon,“ dodal Strýček.
Podľa generálneho riaditeľa SE ide o jeden z najväčších infraštruktúrnych projektov v Európe v hodnote 6,7 miliardy eur. „Slovensko sa stane veľmocou v oblasti jadrovej energetiky. Z jadrovej energie bude vyrobených 77 percent celkovej spotreby elektrickej energie Slovenska, čo je svetový unikát. Staneme sa vývozcom elektriny a zabezpečíme sebestačnosť Slovenska. Zároveň táto elektrina bude čistá, bez CO2 emisií,“ priblížil Strýček.
Štvrtý blok jadrovej elektrárne v Mochovciach bude mať výkon 471 MW a zabezpečí 13 percent spotreby elektriny na Slovensku. „Po jeho 100-percentom využití a nasadení do prevádzky bude Slovensko celkovo vyrábať približne 37 TWh elektrickej energie, pričom spotrebujeme v rámci nášho trhu iba 28 TWh. To znamená, že budeme čistým exportérom elektrickej energie. Slovensko patrí medzi svetových lídrov, čo sa týka najčistejšieho energetického mixu. Sú to tri krajiny - Slovensko, Švédsko a kanadská provincia Ontário,“ povedala ministerka hospodárstva.
Podľa premiéra Roberta Fica sa zo Slovenska stane vo výrobe elektrickej energie superveľmoc. „O to viacej ma to ťahá, aby sme ešte do roku 2027 dokončili prvé významné procesy v súvislosti s novým jadrovým zdrojom v Jaslovských Bohuniciach. Hovoríme o obrovskom jadrovom bloku o výkone 1200 MW. Hovoríme o úplne inom technologickom prístupe. Chceme využiť dobre pripravené územie a mnohé povolenia, ktoré máme k dispozícii v areáli Jaslovských Bohuníc, aby sme túto stavbu mohli rozbehnúť,“ doplnil premiér.
Ako pripomenul, Slovenská republika má od dnešného dňa šesť mesiacov na to, aby sa rozhodla, či využije opciu na odkúpenie 17 percent akcií Slovenských elektrární. „Uvidíme čo bude. Keby ste sa ma spýtali teraz, povedal by som kupujme! Ale treba samozrejme pozerať aj na finančnú situáciu Slovenska,“ skonštatoval Fico.
Podľa predsedníčky Úradu jadrového dozoru Marty Žiakovej sa proces spúšťania reaktora do prevádzky začal zavádzaním palivových kaziet. Prvá bola zasunutá v pondelok o 16.04 h. „Pevne verím, že pôjdeme dopredu správne, tak ako sa očakáva. Že prebehnú všetky testy, ktoré sú pripravené na skúšku elektrárne, aby sme boli presvedčení, že bude pracovať bezpečne a spoľahlivo, aby sa na záver elektráreň bezpečne pripojila do našej elektrizačnej sústavy,“ povedala Žiaková.
Spustený štvrtý blok JE by mal dosiahnuť 20 percent svojho výkonu na konci leta, následne ho bude možné pripojiť na elektrickú rozvodnú sieť. „Koncom roka by sme mali dosiahnuť 100-percentný výkon. To znamená, že v roku 2027 by mal reaktor už bežať na plný výkon,“ dodal Strýček.