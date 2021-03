Blokáda Suezského prieplavu môže svetový obchod stáť miliardy dolárov

Berlín/Káhira 26. marca (TASR) - Zablokovanie Suezského prieplavu kontajnerovou loďou, ktorá začiatkom týždňa narazila na plytčinu, môže stáť svetový obchod týždenne až 10 miliárd USD. Uviedla to v piatok nemecká poisťovacia spoločnosť Allianz, ktorej štúdiu zverejnila agentúra Reuters.Najväčšia európska poisťovňa informovala, že odstavenie kľúčovej lodnej trasy môže svetovému obchodu spôsobiť týždenne škody od 6 do 10 miliárd USD (od 5,09 do 8,49 miliardy eur). Navyše, každý týždeň odstávky prieplavu skreše z ročného tempa rastu svetového obchodu 0,2 až 0,4 percentuálneho bodu.Ako poisťovňa dodala, dodávky tovarov sa od začiatku roka predĺžili a v Európe sú v súčasnosti dlhšie než počas najhoršieho obdobia pandémie. Ešte zložitejšia situácia je v USA, kde sa v dôsledku najnovšieho balíka ekonomických stimulov prezidenta Joea Bidena za 1,9 bilióna USD očakáva výrazný rast dopytu.(1 EUR = 1,1782 USD)