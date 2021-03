Blokáda Suezu podčiarkla význam a bezpečnosť ruských potrubí

Moskva 29. marca (TASR) - Kontajnerová loď, ktorá zablokovala Suezský prieplav, ešte podčiarkla bezpečnosť a udržateľnosť ruských potrubí a tzv. severomorskej trasy (Northern Sea Route, NSR). Vyhlásilo to v pondelok ruské ministerstvo energetiky.



Podľa ministerstva ruské potrubia sú „vysoko bezpečné a držia si pozície v rámci konkurencie z hľadiska nákladov na prepravu, ako aj spoľahlivosť v porovnaní s alternatívnymi trasami“.



Rusko očakáva, že dôjde k zvýšeniu prepravy nákladu cez Severné more a Severný ľadový oceán do Ázie, pričom táto trasa by mohla byť alternatívnou k Suezskému prieplavu.



Objem prepravy cez NSR vlani dosiahol takmer 33 miliónov ton a ruské ministerstvo energetiky predpokladá, že do roku 2024 sa zvýši na 80 miliónov ton ročne.



Rusko transportuje tiež do Európy ropu cez ropovod Družba a plyn cez plynovody Sojuz a Nord Stream.