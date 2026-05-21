< sekcia Ekonomika
Blokády Hormuzu stlačia zásoby plynu v Európe na kritickú úroveň
Ak by sa vojna na Blízkom východe ukončila už zajtra a Hormuzský prieliv by sa v krátkom čase otvoril, naplnenosť zásobníkov by mohla dosiahnuť 75 %.
Autor TASR
Oslo/Amsterdam 21. mája (TASR) - Európa môže čeliť kritickému nedostatku plynu, ak bude doprava cez Hormuzský prieliv zablokovaná ešte pár mesiacov. Dôvodom sú nízke zásoby a deformované ceny komodity, ktoré brzdia napĺňanie zásobníkov. Uviedli to predstavitelia nórskeho ropného a plynárenského koncernu Equinor, ktorí za problematické obdobie v súvislosti s blokádou Hormuzského prielivu označili najbližšie tri mesiace. Informovala o tom agentúra Reuters.
Zásobníky plynu naprieč Európou sú v súčasnom období naplnené iba tesne nad 35 %, ukázali údaje Gas Infrastructure Europe (GIE). To je výrazne pod sezónnou normou na úrovni približne 50 %. Členské štáty Európskej únie pritom musia napĺňať zásobníky tak, aby v období od októbra do konca decembra dokázali dosiahnuť naplnenosť na 90 %.
Ak by sa vojna na Blízkom východe ukončila už zajtra a Hormuzský prieliv by sa v krátkom čase otvoril, naplnenosť zásobníkov by mohla dosiahnuť 75 %. To je síce stále napätý objem, avšak akceptovateľný. „Ak však blokáda kľúčovej námornej trasy bude trvať ešte jeden až tri mesiace, zásoby plynu v Európe môžu dosiahnuť kritickú úroveň,“ povedala pre Reuters Helle Ostergaard Kristiansenová, viceprezidentka Equinoru pre obchodovanie s plynom.
Na problémy s dopĺňaním plynu do zásobníkov poukázal už začiatkom mesiaca finančný riaditeľ Equinoru Torgrim Reitan, pričom jednou z príčin bola podľa neho nevýhodná situácia v súvislosti s cenami suroviny. Cena pre bližšie kontrakty je totiž vyššia než na zimné obdobie. Podľa analytikov by vlády mali na trhu zaintervenovať, prípadne by sa mala zmeniť štruktúra cien, aby kontrakty na nákup plynu na zimu boli drahšie než tie na letné mesiace.
Zásobníky plynu naprieč Európou sú v súčasnom období naplnené iba tesne nad 35 %, ukázali údaje Gas Infrastructure Europe (GIE). To je výrazne pod sezónnou normou na úrovni približne 50 %. Členské štáty Európskej únie pritom musia napĺňať zásobníky tak, aby v období od októbra do konca decembra dokázali dosiahnuť naplnenosť na 90 %.
Ak by sa vojna na Blízkom východe ukončila už zajtra a Hormuzský prieliv by sa v krátkom čase otvoril, naplnenosť zásobníkov by mohla dosiahnuť 75 %. To je síce stále napätý objem, avšak akceptovateľný. „Ak však blokáda kľúčovej námornej trasy bude trvať ešte jeden až tri mesiace, zásoby plynu v Európe môžu dosiahnuť kritickú úroveň,“ povedala pre Reuters Helle Ostergaard Kristiansenová, viceprezidentka Equinoru pre obchodovanie s plynom.
Na problémy s dopĺňaním plynu do zásobníkov poukázal už začiatkom mesiaca finančný riaditeľ Equinoru Torgrim Reitan, pričom jednou z príčin bola podľa neho nevýhodná situácia v súvislosti s cenami suroviny. Cena pre bližšie kontrakty je totiž vyššia než na zimné obdobie. Podľa analytikov by vlády mali na trhu zaintervenovať, prípadne by sa mala zmeniť štruktúra cien, aby kontrakty na nákup plynu na zimu boli drahšie než tie na letné mesiace.