Blokády v Európe pre koronavírus zvyšujú ceny čerstvých potravín

Frankfurt nad Mohanom 9. mája (TASR) - Blokády v Európe, ktoré majú obmedziť šírenie nového koronavírusu, si už vyžiadali svoju daň v mnohých odvetviach ekonomiky. A najnovšie pribúdajú správy, že spotrebiteľom predražujú nákupy, keďže ceny čerstvých potravín stúpajú.



Aj 54-ročná Nathalie, ktorá pracuje v jednej z kancelárskych budov vo Frankfurte nad Mohanom, potvrdzuje, že ju nákup čerstvých potravín stojí viac ako pred vypuknutím pandémie. „Zvlášť papriky sú drahé,“ povedala pred miestnym supermarketom Rewe.



Podobné sťažnosti počuť v celej Európe, pretože pestovatelia zápasia s dôsledkami blokád, ktoré zasiahli aj zásobovacie reťazce. A hoci je vplyv tzv. koronakrízy na celom kontinente nerovnomerný, veľa kupujúcich uviedlo, že musia siahnuť hlbšie do peňaženiek.



Podľa poradenskej spoločnosti AMI vzrástli ceny čerstvých potravín v Nemecku v apríli medziročne takmer o 10 %. Náklady na zeleninu sa pritom zvýšili zhruba o 30 %, čo bolo spôsobené najmä nárastom cien brokolice a karfiolu, ktoré sa často dovážajú z Francúzska a Španielska. Obe krajiny majú problém zohnať dostatok ľudí na zber úrody, predovšetkým sezónnych pracovníkov zo zahraničia.



Aj vo Francúzsku od zavedenia blokád v polovici marca stúpli ceny niektorých druhov ovocia a zeleniny. Spotrebiteľské združenie UFC-Que Choisir zaznamenalo zvýšenie cien v priemere o 9 %.



V Poľsku, kde bol poľnohospodársky sektor okrem koronavírusu bojuje aj so suchom, sa ceny jabĺk za rok viac ako zdvojnásobili.



V Taliansku zase vzrástli ceny pomarančov a citrónov, pretože spotrebitelia vyhľadávali ovocie s vysokým obsahom vitamínu C v nádeji, že posilnia svoj imunitný systém, informoval denník Il Messaggero.



Vzhľadom na to, že reštaurácie, kaviarne a firemné jedálne sú zatvorené, Európania varia viac doma, takže vynakladajú viac peňazí na potraviny ako pred pandémiou.



Odborový zväz pracovníkov v talianskom poľnohospodárstve - Coldiretti uviedol, že supermarkety v krajine zaznamenali v uplynulých týždňoch výrazný nárast predaja ovocia a zeleniny. To môže byť na prvý pohľad dobrá správa pre talianskych farmárov, ale faktom je, že to nestačí na elimináciu strát po výpadku dopytu od zavretých reštaurácií a exportu, upozornil Coldiretti. A hoci si spotrebitelia už všimli určitú nestálosť cien, najväčšie bremeno otrasov spôsobených koronavírusom nesú na svojich pleciach výrobcovia potravín a maloobchodníci.



V Španielsku, ktoré sa nazýva „európska zeleninová záhrada“, keďže zásobuje celý kontinent, ministerstvo poľnohospodárstva upozornilo, že vyššie výrobné náklady v celom potravinovom reťazci „výrazným spôsobom neovplyvnili konečnú cenu pre spotrebiteľov“. „Ceny boli na začiatku (po zavedení blokád) trochu vyššie, ale teraz sú už skoro úplne normálne,“ súhlasil Jesús Hernández, ktorý predáva ovocie a zeleninu na slávnom madridskom trhu Cebada.



Štáty v snahe pomôcť poľnohospodárom sa nevyhýbajú ani apelovaniu na vlastenectvo kupujúcich. Poľský minister poľnohospodárstva Jan Krzysztof Ardanowski povzbudil Poliakov, aby namiesto potravín z dovozu nakupovali miestne výrobky.



Vo Francúzsku stojí čerstvá domáca produkcia viac ako dovoz. Jacques Creyssel z maloobchodnej federácie FCD však tiež vyzval kupujúcich, aby podporili domácich farmárov. „Francúzske jahody stoja o 70 až 100 % viac ako španielske, ale táto vyššia cena pomáha francúzskym farmárom,“ vyhlásil.



Niektorí spotrebitelia sa rozhodli vziať veci do svojich rúk, a začali počas pandémie pestovať vlastnú zeleninu. Aj Mariana Arandjelovicová vo Frankfurte nad Mohanom rozšírila zeleninové záhony vo svojej záhrade a zasadila zemiaky, šalát, papriky a paradajky. Bývalá učiteľka materskej školy na dôchodku sa však teraz obáva viac počasia, ako cien v supermarketoch. "Bez dažďa a slnka budú moje jablká a zemiaky dosť malé," skonštatovala.