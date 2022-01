Prvé bloky podkladových vrstiev v tuneli Višňové sa položili

Bratislava 13. januára (TASR) – V tuneli Višňové začal zhotoviteľ, ktorým je spoločnosť Skanska, na prelome rokov s úvodným kladením podkladových betónov pod budúcu vozovku. Vyplýva to z informácií zverejnených na webovej stránke visnovebude.sk.



V oboch tunelových rúrach je podľa webu celkovo naprojektovaných vyše 1200 betónových blokov, do ktorých pôjde zhruba 72.000 kubických metrov (m3) betónu. Kladenie je realizované 3D navádzaným grejdrom, ktorého milimetrovú presnosť zabezpečuje robotická totálna stanica.



"Na prelome rokov sme začali s realizáciou betonáže pláne pod vozovkové vrstvy v tuneli. Zatiaľ sme zabetónovali 15 blokov v severnej tunelovej rúre. A keďže sme minulý týždeň ukončili betonáž sekundárneho ostenia v druhom zálive, to nám umožňuje pokračovať v betonáži pláne v ďalších blokoch," zhodnotil Igor Jurík, vedúci strediska podzemných stavieb Skanska SK.



"Spoločnosť Skanska rozširuje personálne kapacity a mechanizmy jednak v tuneli, ako aj na vonkajších úsekoch stavby pre čo najrýchlejší postup prác na dostavbe tohto úseku diaľnice," dodal riaditeľ závodu Inžinierske staviteľstvo Skanska SK Ivan Dimitrov.



Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podpísala v apríli 2021 zmluvu so spoločnosťou Skanska, ktorá je novým zhotoviteľom úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala. Zmluvná cena na dokončenie 13,5-kilometrového úseku D1 vrátane 7,5 kilometra dlhého tunela Višňové je 255 miliónov eur.



Diaľničiari v decembri minulého roka potvrdili, že diaľničný tunel Višňové pri Žiline sa nepodarí sprejazdniť v pôvodne avizovanom termíne, teda do konca roka 2023. Dôvodom sú zistenia z diagnostiky stavby tunela, ktorá preukázala, že je nutné urobiť opravné práce vo veľkom rozsahu.