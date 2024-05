Bloomberg: Ruská vojnová ekonomika pripravuje ropný priemysel o prácu

Moskva 11. mája (TASR) - Ruský ropný a plynárenský priemysel je kľúčový pre financovanie invázie na Ukrajinu. Ale toto odvetvie zápasí s nedostatkom pracovnej sily, keďže mobilizácia a vojenská výroba "odsávajú" z trhu pracovnú silu a zhoršujú demografickú krízu. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



V krajine, kde práca pre energetický gigant Gazprom dlho predstavovala naplnenie kariérnych túžob mnohých občanov, energetické spoločnosti musia teraz aj napriek vysokým platom súperiť o ľudí s výrobcami zbraní a ruskou armádou. Samotný vstupný bonus pre vojaka bojujúceho na Ukrajine môže zodpovedať takmer ročnému platu priemerného zamestnanca v sektore ropy a zemného plynu.



Okrem toho, Rusko už takmer dve desaťročia čelí poklesu populácie v produktívnom veku. Po kolapse pôrodnosti v 90. rokoch minulého storočia prišla pandémia ochorenia COVID-19. A invázia na Ukrajinu krízu ešte prehĺbila.



Nedostatok personálu teraz podľa ruskej centrálnej banky postihuje všetky časti ekonomiky.



Spoločnosť Kasatkin Consulting odhaduje, že v ruskom ropnom a plynárenskom sektore tento rok chýba približne 40.000 zamestnancov. Odvetvie zvýšilo počet pracovných ponúk v 1. štvrťroku o 24 %, pričom nehľadalo len kvalifikovaný personál, ale aj ľudí s nízkou kvalifikáciou, ukazujú údaje z hlavnej ruskej náborovej platformy hh.ru.



Ropný a plynárenský priemysel je pritom už dlho jedným z najlepšie platených zamestnávateľov v Rusku a ponúka mzdu, ktorá od roku 2017 prevyšuje národný priemer najmenej o dve tretiny, podľa výpočtov agentúry Bloomberg. No nedokáže nekonkurovať ponuke ruskej armády, ani lukratívnym ponukám vojenských výrobcov. Dopyt po tankoch, obrnených vozidlách a zbraniach prudko vzrástol a zbrojárske továrne intenzívne hľadajú ľudí na napätom trhu práce.



Od 90. rokoch 20. storočia pritom ekonomické otrasy po rozpade Sovietskeho zväzu spôsobili pokles pôrodnosti. Podľa štatistík v rokoch 2007 až 2021 sa počet obyvateľov v produktívnom veku v Rusku znížil o 5,8 milióna. A pandémia problém ešte zhoršila. Z údajov Federálnej štatistickej služby vyplýva, že v rokoch 2020 až 2022 zomrelo v Rusku takmer 750.000 ľudí na ochorenie COVID-19.



Podiel zamestnancov do 30 rokov na ruskom trhu práce klesol v roku 2022 na 14,9 %, čo je najmenej od začiatku roku 1990, uvádza audítorská a poradenská spoločnosť FinExpertiza.



Ďalším dôsledkom ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine bolo obmedzenie toku pracovných síl zo zahraničia. Medzinárodné sankcie oslabili rubeľ, zvýšili infláciu a skomplikovali medzinárodné prevody peňazí. Rusko sa tak stalo menej atraktívne pre migrantov z bývalých sovietskych republík. Minulý rok bol oficiálny čistý prílev zahraničných migrantov do krajiny takmer 110.000 ľudí, čo je len štvrtina úrovne z roku 2021, ktorý je posledným štatistickým rokom pred začiatkom vojny.