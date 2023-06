Bloomberg: Trh s plynom v Európe je krehký a ukazuje na riziko krízy

Brusel 16. júna (TASR) - Na trhu s plynom v Európe blikajú varovné signály. Hrozí tak, že kontinent by sa mohol znova dostať do krízy. Obrovské výkyvy cien spôsobené sériou malých výpadkov v plynárenských zariadeniach v Nórsku a plánované odstavenie kľúčového výrobného závodu v Holandsku ukazujú, aký krehký je trh voči akejkoľvek hrozbe prerušenia dodávok v regióne. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Obchodníci majú zatiaľ všetky dôvody na to, aby sa cítili uvoľnene: zásobníky sú plnšie ako zvyčajne a dopyt v Ázii zostáva utlmený. Napriek tomu sa objavujú na trhu výkyvy na úrovniach, ktoré neboli zaznamenané od vrcholu krízy. Nedostatočná stabilita je zlou správou pre priemyselných zákazníkov, ktorí sa snažia obnoviť rovnováhu. A tiež pre centrálne banky, ktoré sa snažia odhadnúť, do akej miery môžu stláčať ekonomiky vyššími úrokovými sadzbami, aby udržali infláciu pod kontrolou.



Rekordne vysoké ceny energií boli hlavnou hybnou silou krízy životných nákladov, ktorá minulý rok zasiahla Európu. Nemecko, najväčšia ekonomika regiónu, zaznamenalo v 1. štvrťroku prvú recesiu od začiatku pandémie ochorenia COVID-19. Briti, ktorí zápasia s dvojcifernou mierou inflácie, organizovali celoštátne štrajky vo viacerých odvetviach.



Skutočnosť, že na trhu znova blikajú varovné signály, práve keď sa snaží obnoviť svoju energetickú infraštruktúru, nemusí byť dobrým znamením pre Európsku centrálnu banku (ECB) a jej boj s pretrvávajúco vysokou infláciou. Hoci sa cenové tlaky už zmiernili, stále tlmia aktivitu v priemysle. Obchodníci pritom upozorňujú, že určitý dopyt by sa mohol natrvalo stratiť, pretože mnohí výrobcovia sa ešte nevrátili do normálu.



Teplejšie letné počasie by zase mohlo zvýšiť dopyt po energii na chladenie. Minulý rok sucho v častiach kontinentu a smrteľné vlny horúčav vysušili rieky, spôsobili požiare a otestovali energetickú infraštruktúru regiónu, zatiaľ čo ceny prudko rástli.



Ďalším faktorom je aj Čína, ktorá zápasí so slabším oživením ekonomiky, ako sa očakávalo po zrušení prísnych blokád spojených s koronavírusom. Návrat čínskeho dopytu po skvapalnenom zemnom plyne neskôr v priebehu roka, keďže vláda v Pekingu zvažuje balík stimulov na oživenie ekonomiky, by mohol spôsobiť, že situácia v Európa bude napätá počas zimnej vykurovacej sezóny.



Európsky kontrakt na plyn vo štvrtok (15. 6.) zdražel až o 30 % a dosiahol najvyššiu úroveň od začiatku apríla. Začiatkom júna sa pritom prepadol na dvojročné minimum.



A hoci je trh v "oveľa lepšej" pozícii ako minulé leto, ceny plynu by sa podľa Massima Di Odoarda, viceprezidenta pre výskum plynu a LNG v spoločnosti Wood Mackenzi, mohli viac ako zdvojnásobiť, ak by všetky tieto riziká smerovali k horším vyhliadkam pre dodávky plynu. Dodal, že Európa ešte nemá všetky problémy za sebou, ale opakovanie rastu cien z minulého leta, keď lámali rekordy, nepovažuje za pravdepodobné.