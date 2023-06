Bloomberg: Vojna,ktorá sa rozširuje do Ruska,zvyšuje ekonomické riziká

Moskva 12. júna (TASR) - Vojenská invázia Ruska na Ukrajinu už stála Moskvu desiatky miliárd dolárov, keďže západné sankcie tvrdo zasiahli ekonomiku krajiny aj jej príjmy. Teraz, keď konflikt prechádza na ruské územie, cena vojny pravdepodobne ešte vzrastie. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Škody sú však stále neporovnateľné s obrovskými stratami na životoch a ekonomickou devastáciou, ktorú Rusko spôsobilo Ukrajine.



Podľa odhadov Bloomberg Economics môžu prípadné nepriateľské akcie v ruských regiónoch na hraniciach s Ukrajinou znížiť už aj tak slabú prognózu hospodárskeho rastu Ruska na 0,8 % v roku 2023.



Región Belgorod sa opakovane dostal pod paľbu a čelil nájazdom bojovníkov z Ukrajiny. Okrem útoku dronov na Moskvu minulý mesiac boli takéto útoky hlásené aj v mestách Kursk, Krasnodar či Voronež.



"Každý, kto je blízko vojnovej zóny, z nej odchádza alebo o tom uvažuje," skonštatoval ekonóm Jevgenij Gontmacher. Dodal, že ide o dlhodobé vplyvy, keďže ľudia sa pravdepodobne rýchlo nevrátia, aj keď sa situácia zlepší.



Továrne v meste Šebekino, kde sa vyrábajú známe cestoviny, boli nútené zastaviť prácu, pretože ich zamestnanci utiekli.



Vzhľadom na to, že pohraničné regióny sú domovom desatiny zo 143-miliónovej populácie Ruska, vypuknutie rozsiahlych nepriateľských akcií by podľa Bloomberg Economics začalo ovplyvňovať hospodársky rast už v 3. štvrťroku 2023.



Ruská centrálna banka očakáva v tomto roku rast ekonomiky až o 2 % a dosiahnutie predvojnovej úrovne do konca roku 2024, keďže vplyv západných sankcií slabne, zatiaľ čo ministerstvo hospodárstva predpovedá rast hrubého domáceho produktu (HDP) o viac ako 1 %.



Tempo poklesu HDP Ruska sa v 1. štvrťroku 2023 opäť spomalilo, už tretí kvartál v rade, a to na -1,9 %.



Podľa Oxford Economics vzhľadom na to, že konflikt eskaluje, bude zotavovanie ruského hospodárstva čeliť čoraz silnejším protivetrom, keďže dôvera spotrebiteľov a príjmy vo väčšom počte regiónov susediacich s konfliktom budú nasledovať trend, ktorý možno vidieť v Belgorode.



Vojna tak môže priamo ovplyvniť až 1,7 % spotreby domácností v Rusku, ak sa nepriateľské akcie rozšíria do regiónov Belgorod, Kursk a Briansk.



Nepokoje v pohraničných regiónoch môžu viesť k tomu, že lokálne ekonomiky sa namiesto rozvoja zamerajú na prežitie, zatiaľ čo migrácia obyvateľov mimo oblastí bojov, ako aj poškodenie infraštruktúry povedú k zvýšeniu nákladov, poznamenala Natalia Zubarevičová, špecialistka na ruské regióny z Moskovskej štátnej univerzity. "Dohromady je to nepríjemný obraz," dodala.