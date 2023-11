Blume: Elektromobil za 20.000 eur by mohlo prísť v 2. polovici dekády

Berlín 15. novembra (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) zatiaľ nerozhodla o výrobe elektrického auta za 20.000 eur. Ale jej generálny riaditeľ Oliver Blume je presvedčený, že spoločnosť to stihne do začiatku druhej polovice dekády. Vyhlásil to v stredu na konferencii Wirtschaftsgipfel, ktorú zorganizoval v Berlíne denník Süddeutsche Zeitung. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Hlavnou pákou na zníženie cien elektromobilov je stlačenie nákladov na batérie, uviedol Blume na konferencii. Poukázal pritom na plány spoločnosti na výrobu unifikovaného batériového článku, ktorá zredukuje náklady na batérie o polovicu.



Volkswagen v marci zverejnil podrobnosti o vývoji plne elektrického vozidla za 25.000 eur s dojazdom 450 km a nabitím batérie z 10 % na 80 % približne za 20 minút, ktorý by mal byť uvedený na trh do roku 2025.



Spoločnosť v tom čase spomenula tiež, že pracuje na vozidle za 20.000 eur, no bližšie informácie neposkytla. "Máme zodpovednosť priniesť na trh správne produkty za správnu cenu," povedal Blume.



Poznamenal, že po uvedení prvých elektromobilov na trh je teraz dôležité, aby táto technológia presvedčila aj spotrebiteľov, ktorí nemajú možnosť nainštalovať si doma nabíjaciu stanicu.



Tlak inflácie, nedostatočná nabíjacia infraštruktúra a zrušenie dotácií aktuálne brzdia dopyt po elektrických autách, dodal Blume.