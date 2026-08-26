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Blume: Skupina Volkswagen zruší štvrtinu svojich manažérskych pozícií
Približne polovica z tohto počtu by sa mohla týkať Nemecka a druhá polovica približne 170 dcérskych spoločností na celom svete, vysvetlil Blume.
Autor TASR
Emden 26. augusta (TASR) - Skupina Volkswagen plánuje v rámci úsporných opatrení zrušiť štvrtinu svojich manažérskych pozícií, vyhlásil v stredu šéf koncernu Oliver Blume na stretnutí so zamestnancami v závode v Emdene. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Všetky oblasti musia prispieť svojim dielom, je to obrovské úsilie, ktoré uspeje len spoločne,“ povedal Blume. V súvislosti s očakávaným znižovaním počtu zamestnancov šéf skupiny naznačil, že ďalšia fáza sa zameria predovšetkým na náklady mimo priamej výroby, teda na administratívnych pracovníkov, centrálne služby, vývoj a predaj.
Blume na jar oznámil začiatok prác na novej stratégii s dôrazom na dôslednejšie znižovanie nákladov, čo zahŕňa aj možný zánik desiatok tisíc pracovných miest a obmedzenie výroby alebo zatvorenie štyroch nemeckých závodov. Často spomínané číslo 50.000 zamestnancov podľa riaditeľa koncernu neznamená „cieľ“, ale „teoretický odhad“, vyplývajúci z optimalizácie nákladov. Približne polovica z tohto počtu by sa mohla týkať Nemecka a druhá polovica približne 170 dcérskych spoločností na celom svete, vysvetlil Blume.
„Všetky oblasti musia prispieť svojim dielom, je to obrovské úsilie, ktoré uspeje len spoločne,“ povedal Blume. V súvislosti s očakávaným znižovaním počtu zamestnancov šéf skupiny naznačil, že ďalšia fáza sa zameria predovšetkým na náklady mimo priamej výroby, teda na administratívnych pracovníkov, centrálne služby, vývoj a predaj.
Blume na jar oznámil začiatok prác na novej stratégii s dôrazom na dôslednejšie znižovanie nákladov, čo zahŕňa aj možný zánik desiatok tisíc pracovných miest a obmedzenie výroby alebo zatvorenie štyroch nemeckých závodov. Často spomínané číslo 50.000 zamestnancov podľa riaditeľa koncernu neznamená „cieľ“, ale „teoretický odhad“, vyplývajúci z optimalizácie nákladov. Približne polovica z tohto počtu by sa mohla týkať Nemecka a druhá polovica približne 170 dcérskych spoločností na celom svete, vysvetlil Blume.