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Blume: Volkswagen rokuje o budúcnosti štyroch nemeckých závodov
Koncern už skôr oznámil, že pre závody Volkswagenu v Emdene, Hannoveri a Zwickau, ako aj pre závod značky Audi v Neckarsulme, nemá dlhodobý a konkurencieschopný výrobný plán po rokoch 2031 až 2034.
Autor TASR
Wolfsburg 18. novembra (TASR) - Vedenie koncernu Volkswagen (VW) intenzívne rokuje o budúcnosti svojich štyroch ohrozených závodov v Nemecku. Viac ako 40.000 zamestnancov v Hannoveri, Emdene, Zwickau a Neckarsulme by malo mať vo veci jasno „najneskôr do leta“, vyhlásil v stredu generálny riaditeľ automobilovej skupiny Oliver Blume. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spoločnosť momentálne s otvorenou mysľou skúma, či by sa tieto štyri lokality dali využiť na výrobu v oblasti obranného priemyslu, podobne, ako je to v prípade závodu v Osnabrücku, uviedol Blume v rozhovore pre televíziu NDR. Koncern už skôr oznámil, že pre závody Volkswagenu v Emdene, Hannoveri a Zwickau, ako aj pre závod značky Audi v Neckarsulme, nemá dlhodobý a konkurencieschopný výrobný plán po rokoch 2031 až 2034.
Dozorná rada začiatkom septembra poverila vedenie spoločnosti Volkswagen, aby do konca júna 2027 predložilo víziu konkurencieschopnej výrobnej štruktúry v Európe. Podľa vedenia Volkswagen v súčasnosti v Európe čelí nadmernej výrobnej kapacite v objeme 500.000 vozidiel. Blume v posledných mesiacoch opakovane zdôrazňoval, že koncern skúma aj „alternatívne možnosti využitia“ pre štyri ohrozené závody.
Spoločnosť momentálne s otvorenou mysľou skúma, či by sa tieto štyri lokality dali využiť na výrobu v oblasti obranného priemyslu, podobne, ako je to v prípade závodu v Osnabrücku, uviedol Blume v rozhovore pre televíziu NDR. Koncern už skôr oznámil, že pre závody Volkswagenu v Emdene, Hannoveri a Zwickau, ako aj pre závod značky Audi v Neckarsulme, nemá dlhodobý a konkurencieschopný výrobný plán po rokoch 2031 až 2034.
Dozorná rada začiatkom septembra poverila vedenie spoločnosti Volkswagen, aby do konca júna 2027 predložilo víziu konkurencieschopnej výrobnej štruktúry v Európe. Podľa vedenia Volkswagen v súčasnosti v Európe čelí nadmernej výrobnej kapacite v objeme 500.000 vozidiel. Blume v posledných mesiacoch opakovane zdôrazňoval, že koncern skúma aj „alternatívne možnosti využitia“ pre štyri ohrozené závody.