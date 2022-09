Blume: Volkswagen urýchli svoj prechod na elektrické vozidlá

Lisabon/Wolfsburg 1. septembra (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) urýchli svoj prechod na elektrické vozidlá, ale potrebuje nájsť ten správny "rytmus". Vyhlásil to nový generálny riaditeľ Oliver Blume vo štvrtok, v prvý deň svojho funkčného obdobia. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Blume na stretnutí popredných globálnych manažérov v Lisabone povedal, že vypracoval desaťbodový plán zameraný na kľúčové témy vrátane finančnej odolnosti, udržateľnosti, kapitálového trhu a rozvoja v Číne a Severnej Amerike.



"Som fanúšikom e-mobility a stojím za touto cestou. Budeme udržiavať súčasné tempo a tam, kde to bude možné, ho zvýšime," uviedol.



Cieľom Volkswagenu je predbehnúť do roku 2025 Teslu, v súčasnosti najväčšieho svetového výrobcu elektrických vozidiel, a do roku 2030 dosiahnuť, aby polovicu jeho celosvetového predaja tvorili autá na batérie.



Blume, generálny riaditeľ Porsche od roku 2015, je zástancom syntetických palív. To po jeho vymenovaní do čela koncernu vyvolalo otázky, či oslabí silné sústredenie sa bývalého šéfa VW Herberta Diessa na batériové elektrické vozidlá.



Nový riaditeľ VW vo štvrtok v rozhovore pre miestne noviny Braunschweiger Zeitung v tejto súvislosti povedal, že tzv. e-palivá zostali "predovšetkým témou pre Porsche".



Volkswagen musí nájsť správny rytmus pre stabilnú transformáciu definovaním a dodržiavaním jasnej stratégie, dodal vo svojom prejave v Lisabone, ktorý bol "okorenený" odkazmi na dôležitosť tímovej práce a spolupráce.



Podľa nemenovaných zdrojov bol Blume vybraný na čelo VW čiastočne preto, že je považovaný za pokojnejšieho a konsenzuálnejšieho lídra ako jeho predchodca, ktorý bol známy radikálnymi zmenami v stratégii a samostatným rozhodovaním, čím občas nahneval mocnú zamestnaneckú radu automobilky.



V inom rozhovore pre Handelsblatt sa 54-ročný Blume pokúsil rozptýliť obavy, že jeho dvojitá úloha šéfa Porsche a Volkswagenu spôsobí problémy, pričom poukázal na to, že sa vzdáva 10 svojich mandátov.



Blume prevezme tiež zodpovednosť za softvérovú jednotku Cariad, ktorá bola zriadená pod dozorom Diessa a výrazne zaostáva za svojimi cieľmi.



Softvérová jednotka by mohla byť otvorenejšia voči partnerstvám, povedal Blume pre Handelsblatt s odôvodnením, že ak existujú globálne štandardy, bolo by neefektívne znovu "objavovať koleso".