BMW a Audi pozastavili dodávky vlakmi do Číny pre vojnu na Ukrajine

Berlín 26. apríla (TASR) - Nemeckí výrobcovia prémiových áut BMW a Audi, dcérska spoločnosť skupiny Volkswagen, pozastavili dodávky áut z Nemecka po železnici do Číny pre vojnu na Ukrajine.



Aj keď obe automobilky vyrábajú v Číne väčšinu vozidiel pre tamojší trh, najväčší na svete, určitý podiel áut sa stále dováža z Európy po železnici alebo loďou.



V minulom roku dodalo BMW takýmto spôsobom do Číny 846.237 vozidiel a Audi 701.289 kusov.



"BMW zastavilo všetku vlakovú dopravu cez Rusko ihneď po začiatku vojny. Vývoz do Číny sa bežne rieši loďou," povedal hovorca BMW, ktorý tak potvrdil správu japonských hospodárskych novín Nikkei.



Audi tiež bezprostredne po ruskej invázii na Ukrajinu pozastavilo železničnú dopravu do a z Číny cez Rusko Transsibírskou magistrálou, uviedol hovorca materskej skupiny Volkswagen.



"Momentálne preverujeme, či budú v blízkej budúcnosti možné aj prepravy po železnici južnou trasou," dodal hovorca.



Audi v marci oznámilo, že v dôsledku vojny na Ukrajine upravuje výrobné operácie vo svojej maďarskej továrni, ktorá sa podieľa na tomto exporte.