BMW chce znížiť emisie CO2 pri výrobe ocele o dva milióny ton

Mníchov 12. marca (TASR) - Nemecký automobilový koncern BMW chce v nasledujúcich 10 rokoch znížiť emisie oxidu uhličitého (CO2) pri výrobe ocele pre jeho vozidlá o dva milióny ton. Za týmto účelom koncern mieni investovať do procesu, ktorý vyvinula mladá americká spoločnosť Boston Metal. BMW výšku investícií neuviedol.



Člen predstavenstva pre zaobstarávanie v piatok informoval, že oceľ bude aj v budúcnosti patriť k najdôležitejším surovinám vo výrobe vozidiel. Zároveň však oceľ patrí k surovinám s najvyššou úrovňou emisií CO2 pri výrobe. BMW spracúva v Európe viac než pol milióna ton ocele ročne, no "v roku 2030 má byť úroveň emisií CO2 zhruba dva milióny ton pod súčasnou hodnotou".



Podľa agentúry DPA pri bežnej výrobe ocele za pomoci uhlia vzniká vo vysokých peciach CO2. Boston Metal využíva elektrickú energiu a s pomocou elektrolýzy roztaveného oxidu železa vyrába surové železo, ktoré sa následne spracúva na oceľ. S elektrinou z obnoviteľných zdrojov by tento spôsob výroby ocele mohol byť prakticky bez emisií CO2.



Boston Metal chce v nadchádzajúcich rokoch vybudovať testovacie zariadenia, aby mohol tento proces vyvinúť pre výrobu ocele v priemyselnom meradle za konkurencieschopné náklady.