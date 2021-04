BMW chce zvýšiť podiel elektromobilov na predaji v Číne na 25 %

Šanghaj 19. apríla (TASR) - Nemecká automobilka BMW chce, aby sa do roku 2025 predaj elektromobilov podieľal štvrtinou (25 %) na jej celkovom odbyte v Číne. Povedal to v pondelok novinárom šéf jej čínskej divízie Jochen Goller na autosalóne v Šanghaji.



V minulom roku predstavoval odbyt elektrických vozidiel spoločnosti BMW China len približne 4 % z jej celkového predaja na najväčšom automobilovom trhu na svete.



Goller ďalej informoval, že BMW bude mať v Číne do roku 2023 v ponuke 12 elektrických modelov.



Výrobca luxusných áut očakáva, že do roka bude polovicu jeho globálneho odbytu predstavovať predaj elektrických modelov.



Automobilka BMW sa snaží rozšíriť svoju výrobu v Číne, ale neurobila ešte konečné rozhodnutie. Problémy v spoločnosti Huachen Group, ktorá je materskou firmou Brilliance China Automotive, hlavného čínskeho partnera BMW v spoločnom podniku Great Wall Motor, podľa Gollera neovplyvnia činnosť spoločnej firmy.



Great Wall Motor aktuálne buduje v Číne továreň, v ktorej začne od roku 2023 vyrábať pre globálny trh dva elektrické modely Mini.