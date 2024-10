BMW: Európa musí zrušiť zákaz benzínových motorov

Paríž 15. októbra (TASR) - Európa musí zrušiť svoj plán zakázať od roku 2035 nové autá so spaľovacími motormi, aby znížila závislosť od čínskeho dodávateľského reťazca batérií a podporila svoje technologické prednosti. Vyhlásil to v utorok generálny riaditeľ nemeckého výrobcu luxusných áut BMW Oliver Zipse na autosalóne v Paríži. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Zipse už dlho presadzuje, aby regulačné orgány v Európe povolili rôzne technológie vrátane alternatívnych palív, ako sú e-palivá alebo biopalivá a autá na vodíkové palivové články. Upozornil, že nálada v automobilkách v Európe "smeruje k pesimizmu" a región potrebuje nový regulačný rámec, aby zostal konkurencieschopný.



"Korekcia cieľa 100 % výroby elektrických vozidiel od roku 2035 ako súčasť komplexného balíka na zníženie emisií oxidu uhličitého (CO2) by umožnila tiež európskym výrobcom áut menej sa spoliehať na Čínu, pokiaľ ide o batérie," povedal Zipse.



"Na to, aby sme si udržali úspešný kurz, je nevyhnutná striktne technologicky agnostická cesta v rámci politiky," dodal.



V marci 2023 krajiny Európskej únie schválili prelomový zákon, ktorý vyžaduje, aby od roku 2035 mali všetky nové autá nulové emisie CO2, čím by sa účinne zakázali nové naftové a benzínové vozidlá. Od roku 2030 majú byť emisie CO2 nižšie o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 2021.



Výrobcovia automobilov vrátane BMW, Volkswagen a Renault vyzvali na uvoľnenie alebo odloženie cieľov pre emisie CO2. Obávajú sa tiež vysokých pokút, keďže predaj elektrických vozidiel v Európe je nižší, ako sa očakávalo.



Napriek tomu Nemecko, domovská krajina automobilky BMW, odmietlo preskúmanie cieľov vzhľadom na potrebu jasnej vízie pre priemysel a naliehavé riešenie zmeny klímy.