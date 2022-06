BMW investuje jednu miliardu eur do svojho závodu v Rakúsku

Mníchov/Steyr 20. júna (TASR) - Nemecký výrobca luxusných áut BMW oznámil v pondelok investíciu vo výške jednej miliardy eur do svojho závodu Steyr v Rakúsku do roku 2030. Plánuje tam od roku 2025 vyrábať svoje elektrické pohony novej generácie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ročná kapacita závodu sa má zvýšiť na viac ako 600.000 jednotiek, uvádza BMW vo vyhlásení.



Suma má zahŕňať investíciu do výroby vo výške približne 710 miliónov eur, dodala automobilka.