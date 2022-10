BMW investuje v USA do výroby elektromobilov 1,7 miliardy dolárov

Detroit 19. októbra (TASR) - BMW investuje v USA do výroby elektromobilov a batérií celkovo 1,7 miliardy USD (1,74 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správ AP a CNBC.



Ohlásená investícia zahŕňa 1 miliardu USD do prípravy produkcie elektromobilov v existujúcom závode automobilky v Spartanburgu v Južnej Karolíne. Ďalších 700 miliónov USD pôjde na výstavbu novej fabriky na výrobu batérií v blízkom meste Woodruff, ktorá zamestná 300 ľudí.



Nemecká automobilka očakáva, že do roku 2030 bude v USA vyrábať minimálne 6 plne elektrických modelov. Táto investícia je súčasťou elektrifikačnej stratégie BMW v Severnej Amerike.



(1 EUR = 0,9778 USD)