BMW očakáva rast zisku v tomto roku,urýchľuje prechod na elektromobily

Mníchov 17. marca (TASR) - Nemecký automobilový koncern BMW predpovedá veľký nárast zisku pred zdanením v tomto roku, pričom očakáva dobré výsledky všetkých svojich značiek, od MINI cez BMW až po najluxusnejšie vozidlá Rolls-Royces. Plánuje tiež urýchliť svoj prechod na elektrické vozidlá, keď sa ekonomika zotaví z pandémie nového koronavírusu.



Automobilka BMW zaznamenala v roku 2020 pokles čistého zisku o 23 % na 3,9 miliardy eur, keďže pandémia a s ňou spojené obmedzenia zasiahli aj odbyt vozidiel. Generálny riaditeľ Oliver Zipse však skonštatoval, že spoločnosť má za sebou dynamický štart do nového roka a snaží sa čo najrýchlejšie vrátiť na predkrízovú úroveň.



BMW je odhodlaná nadviazať na oživenie, ktoré sa začalo v druhej polovici minulého roka a urýchliť zavádzania elektrických modelov. V priebehu nasledujúcich 10 rokov chce predávať ročne 10 miliónov čisto elektrických vozidiel, namiesto predtým odhadovaných štyroch miliónov kusov.



Koncern zároveň oznámil, že uvedie svoj nový model BMW i4 na trh o tri mesiace skôr, ako bolo naplánované. Automobilka chce, aby jej značka MINI bola plne elektrická „do roku 2030 a zároveň, aby do začiatku nasledujúcej dekády v rámci ponuky celej skupiny 50 % predstavovali elektromobily".



V priemysle, ktorý zaostáva za lídrom na trhu s elektromobilmi - americkou firmou Tesla, a čelí tiež sprísňujúcim sa emisným normám v Európe a Číne, prichádzajú niektoré automobilky s plánmi rýchlejšej zmeny.



Švédske Volvo tento mesiac uviedlo, že do roku 2030 chce prejsť na plne elektrické vozidlá a americký Ford vo februári oznámil, že chce v rovnakom termíne predávať v Európe len elektromobily.



A nemecký Volkswagen očakáva, že do roku 2030 sa budú elektromobily podieľať až 70 % na predaji jeho hlavnej a rovnomennej značky v Európe. A tento týždeň predstavil ambiciózne plány na expanziu v oblasti elektrickej mobility.



Pokiaľ ide o BMW, v tomto roku očakáva zvýšenie prevádzkovej marže EBIT na 6 až 8 % z 2,7 % v roku 2020.