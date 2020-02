BMW odkladá vývoj novej generácie Mini, hlavným dôvodom je brexit

Mníchov 2. februára (TASR) - Nemecká automobilka BMW odložila vývoj ďalšej generácie Mini. Jedným z dôvodov je znižovanie nákladov, omnoho väčším je však neistota, čo sa týka budúcich vzťahov medzi Európskou úniou a Britániou. Práve tá firme sťažuje dlhodobé investičné plány.



Od roku 1994, keď kúpila značku od Rover Group, prišla firma BMW s tromi novými generáciami Mini. Každá sa na trhu udržala približne šesť rokov, uviedla agentúra Reuters.



Súčasný model Mini, ktorý je na trhu od roku 2014, je postavený na platforme BMW s označením UKL1. "Životnosť tejto platformy sme predĺžili," povedal tento týždeň pre Reuters viceprezident pre firemné záležitosti Maximilian Schöberl. Ako dodal, dôvodom sú náklady a brexit.



Náklady vzrástli v poslednom období viacerým automobilkám, najmä v dôsledku škandálu s emisiami a zvýšeného tlaku vlád na uvedenie ekologickejších vozidiel na trh. Firmy tak vyčlenili veľký objem financií na výrobu elektrických a hybridných áut, ale aj prepojených vozidiel.



V marci minulého roka spoločnosť BMW predstavila plán úspor. V rámci neho chce do konca roka 2022 prostredníctvom priamych úspor a zefektívnenia výroby ušetriť 12 miliárd eur.



Značka Mini sa v súčasnosti vyrába v britskom Oxforde a holandskom meste Born. Nová generácia Mini by si vyžiadala nemalé investície do výrobných liniek v obidvoch závodoch. BMW však k výrazným investíciám nepristúpi, dokiaľ nebude mať väčšiu istotu, čo sa týka výsledkov rokovaní o budúcich obchodných vzťahoch medzi Britániou a Európskou úniou.



"Ak by sa clá pohybovali v rozmedzí od nula do 5 %, biznis by sa dramaticky nezmenil," povedal minulý rok generálny riaditeľ BMW Oliver Zipse, ktorý tým poukázal na pozíciu Oxfordu ako výrobného a exportného uzla pre Mini. Vyššie clá na dovoz do a vývoz z Británie však môžu BMW prinútiť zvážiť presunutie produkcie do Holandska.