BMW plánuje prvé auto na vodíkový pohon uviesť na trh v roku 2028

Mníchov 5. septembra (TASR) - Nemecká automobilka BMW plánuje svoje prvé auto na vodíkový pohon uviesť na trh v roku 2028. Umožní jej to využitie technológie palivových článkov, na ktorej spolupracuje s japonskou Toyotou. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť uviedla, že pôjde o súčasný model s možnosťou vodíkového pohonu, podrobnosti však nezverejnila. Neuviedla nič bližšie, ani čo sa týka ceny či objemu produkcie. Spolupráca BMW s Toyotou umožní nemeckej automobilke zníženie nákladov a vývoj palivových článkov pre osobné vozidlá, pričom technológia by mala mať využitie aj v prípade úžitkových áut, uviedli firmy.



V rámci nemeckých automobiliek je BMW najväčším stúpencom vodíkovej technológie. Autá na vodíkový pohon môžu veľmi rýchlo natankovať a mať dlhý dojazd, napriek tomu iba pár automobiliek investovalo do tejto technológie. Dôvodom sú vysoké náklady a obmedzená sieť čerpacích staníc. BMW predpokladá, že v roku 2028, keď by na trh malo prísť jej prvé vozidlo na vodíkový pohon, bude už vodíková infraštruktúra dostatočne rozvinutá.