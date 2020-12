BMW plánuje zrýchliť výrobu elektromobilov

Mníchov 28. decembra (TASR) - Nemecká automobilka BMW plánuje výrazne zrýchliť výrobu elektrických vozidiel. Uviedol to šéf spoločnosti Oliver Zipse.



Ako povedal pre pondelkové vydanie nemeckého denníka Augsburger Allgemeine, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters, pracujú na výraznom zvýšení produkcie elektromobilov. V rokoch 2021 až 2023 by firma mala podľa Zipseho vyrobiť približne o 250.000 elektrických áut viac, než pôvodne plánovala.



BMW chce dosiahnuť, aby v roku 2023 sa elektrické autá podieľali na celkovom objeme predaja približne pätinou. Na porovnanie, v tomto roku by to malo byť 8 %.