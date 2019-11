BMW postaví v Číne závod na výrobu elektrických áut

Mníchov 29. novembra (TASR) - Nemecká automobilka BMW spoločne s čínskym partnerom Great Wall Motor postaví v Číne nový závod, v ktorom sa budú vyrábať plne elektrické modely značky Mini.



Obe automobilky založili spoločný podnik Spotlight Automotive Limited a celkovo do výstavby závodu investujú približne 650 miliónov eur. Výstavba v meste Čang-ťia-kang by sa mala realizovať v rokoch 2020 až 2022, uviedol koncern BMW v piatok. Závod by mal mať produkčnú kapacitu 160.000 vozidiel ročne.



BMW ohlásilo spoluprácu s Great Wall Motor ešte vo februári 2018. Ich podnik Spotlight Automotive Limited sa tiež sústredí na "spoločný vývoj elektromobilov", uviedlo BMW.



"Tento spoločný podnik nám umožní vyrábať väčší počet plne elektrických vozidiel značky Mini za atraktívnych podmienok pre svetový trh," uviedol člen predstavenstva BMW Nicolas Peter. Dodal, že je to tiež dôležitý strategický krok pre značku Mini. "Spoločný podnik s Great Wall podčiarkuje, ako veľmi je pre nás čínsky trh dôležitý."