BMW postaví závod na výrobu elektrických batérií v Maďarsku

Mníchov 27. novembra (TASR) - Nemecká automobilka BMW oznámila, že plánuje zvýšiť investície do svojej rozostavanej továrne v Maďarsku na viac ako 2 miliardy eur a postaví tam aj závod na výrobu batérií. TASR o tom informuje na základe správy AFP. Tieto plány sú súčasťou prechodu k elektrifikácii BMW a nemeckého automobilového priemyslu ako celku.



Spoločnosť BMW oznámila v roku 2018, že vybuduje továreň pri maďarskom meste Debrecín, čím sa pripojila k iným nemeckým automobilkám, ktoré majú továrne v strednej Európe, v regióne s nižšími mzdami.



Výstavba v Debrecíne sa začala pred šiestimi mesiacmi. BMW v piatok (25. 11.) oznámilo, že tam postaví aj továreň na batérie v hodnote 500 miliónov eur, pretože zrýchľuje svoj prechod na elektrické vozidlá. Vytvorí tak o vyše 500 pracovných miest viac a investície do závodu presiahnu 2 miliardy eur. BMW chce začať s výrobou batérií aj áut do roku 2025.



Všetky batérie vyrábané v závode v Debrecíne sa budú montovať na mieste, v rámci "zabezpečenia krátkych vzdialeností pre logistiku", povedal Markus Fallböhmer, viceprezident pre výrobu batérií v automobilke. "Tesné prepojenie medzi výrobou batérií a vozidiel je súčasťou našej stratégie," dodal.



Maďarská vláda poskytne automobilke nenávratnú dotáciu vo výške 13,5 miliardy forintov (32,82 milióna eur), uviedol na tlačovej konferencii minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



Maďarský závod BMW bude mať ročnú kapacitu 150.000 áut, pričom bude vyrábať konvenčné aj elektrické vozidlá.



Cieľom nemeckého producenta luxusných áut je mať do roku 2025 na cestách dva milióny elektrických vozidiel, pričom sľubuje 13 nových elektrických modelov a prepracovanie svojej série Mini.



Minulý mesiac automobilka uviedla, že investuje 1,7 miliardy USD (1,64 miliardy eura) do výroby elektrických vozidiel v Spojených štátoch.



(1 EUR = 411,33 HUF)