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BMW pravdepodobne plánuje rušiť pracovné miesta
Spoločnosť zintenzívni a urýchli znižovanie nákladov prostredníctvom ďalších štrukturálnych a efektívnych opatrení.
Autor TASR
Mníchov 17. júna (TASR) - Nemecká automobilová skupina BMW pravdepodobne plánuje zredukovať počet pracovných miest. Spoločnosť zintenzívni a urýchli znižovanie nákladov prostredníctvom ďalších štrukturálnych a efektívnych opatrení. Ich účinky budú viditeľné v nasledujúcich rokoch. Tieto opatrenia jednorazovo ovplyvnia výsledok v druhom polroku 2026. Skupina to oznámila v stredu. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Na otázku DPA, či chystané úsporné opatrenia zahŕňajú rušenie pracovných miest, spoločnosť priamo neodpovedala. „Ďalšie témy sa, ako je u nás zvykom, najskôr prerokujú interne a so zástupcami zamestnancov,“ uviedol koncern vo vyhlásení. BMW podľa vlastných údajov zamestnáva takmer 155.000 ľudí.
Koncern BMW v utorok (16. 6.) zhoršil svoj finančný výhľad na tento rok. Spoločnosť v utorok nezverejnila presné čísla, uviedla však, že namiesto doteraz očakávaného „mierneho“ poklesu zisku pred zdanením teraz predpokladá jeho „výrazný“ pokles. BMW očakáva aj pokles počtu vozidiel, ktoré dodá zákazníkom. V prognóze zo začiatku roka skupina ešte predpokladala stabilizáciu dodávok. Aktualizovaný výhľad podľa koncernu odráža zložitú situáciu na čínskom trhu a dôsledky vojny v Iráne.
Na otázku DPA, či chystané úsporné opatrenia zahŕňajú rušenie pracovných miest, spoločnosť priamo neodpovedala. „Ďalšie témy sa, ako je u nás zvykom, najskôr prerokujú interne a so zástupcami zamestnancov,“ uviedol koncern vo vyhlásení. BMW podľa vlastných údajov zamestnáva takmer 155.000 ľudí.
Koncern BMW v utorok (16. 6.) zhoršil svoj finančný výhľad na tento rok. Spoločnosť v utorok nezverejnila presné čísla, uviedla však, že namiesto doteraz očakávaného „mierneho“ poklesu zisku pred zdanením teraz predpokladá jeho „výrazný“ pokles. BMW očakáva aj pokles počtu vozidiel, ktoré dodá zákazníkom. V prognóze zo začiatku roka skupina ešte predpokladala stabilizáciu dodávok. Aktualizovaný výhľad podľa koncernu odráža zložitú situáciu na čínskom trhu a dôsledky vojny v Iráne.