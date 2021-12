BMW predalo milión elektromobilov

Mníchov 7. decembra (TASR) - Nemecká automobilka BMW (Bayerische Motoren Werke) už predala svoj miliónty elektrický automobil (EV). A plánuje predať do roku 2025 celkovo dva milióny elektromobilov. Vyhlásil to v utorok člen predstavenstva Pieter Nota v rámci okrúhleho stola s novinármi.



Približne 70 % doteraz predaných elektromobilov tvorili hybridy, uviedol Nota. BMW sa domnieva, že hybridné modely budú aj naďalej zohrávať dôležitú úlohu najmä pre zákazníkov bez ľahkého prístupu k nabíjačkám.



Pokračovanie v modernizácii áut na fosílne palivá bolo ďalším dôležitým krokom k tomu, aby bol priemysel udržateľnejší, povedal Nota. „Len potom môžeme dosiahnuť zmenu v rámci zákazníckej základne,“ dodal.



BMW už dlho stojí za investíciami do celého radu technológií namiesto toho, aby sa zameriavalo iba na batériové elektromobily na zníženie emisií. Je tiež proti paušálnemu zákazu predaja áut so spaľovacím motorom.



Cieľom automobilky je, aby do roku 2030 bolo aspoň 50 % áut predaných na celom svete plne elektrických. Ale výrobca luxusných vozidiel pri mnohých príležitostiach opakovane upozorňuje, že chýbajúca nabíjacia infraštruktúra je hlavnou prekážkou rýchlejšieho prijatia elektrických vozidiel spotrebiteľmi.



Predaj automobilky BMW v novembri bol mierne pod minuloročnými úrovňami, uviedol Nota, keďže nedostatok čipov stále brzdí výrobu a obmedzuje ponuku vozidiel. Spoločnosť je však aj naďalej presvedčená, že v porovnaní s minulým rokom zaznamená nárast tržieb, uzavrel Nota.