BMW predstavilo elektrické SUV BMW iX, ktoré by malo konkurovať Tesle

Mníchov 11. novembra (TASR) - Nemecká automobilka BMW predstavila v stredu elektrické športovo-úžitkové vozidlo BMW iX. To by malo konkurovať americkému výrobcovi elektrických vozidiel Tesla, pričom na americký trh sa má dostať začiatkom roka 2022.



Podľa BMW by iX malo mať dojazd 480 kilometrov, informovala agentúra Reuters. To je menej než odhadovaný dojazd Modelu X Long Range od Tesly, ktorý predstavuje viac než 590 kilometrov. Nemecká automobilka však oznámila, že vodiči budú mať možnosť nabiť auto na ďalších zhruba 120 kilometrov na rýchlonabíjacej stanici do 10 minút.



Podľa Reuters je tak BMW iX ďalšou konkurenciou pre Model X od Tesly. Už skôr elektrické SUV predstavil čínsky startup Nio a nedávno prišla s elektrickým SUV Lyriq značka Cadillac patriaca pod americký General Motors. S uvedením Lyriqu na trh počíta Cadillac v roku 2022.