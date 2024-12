BMW sa snaží zabrániť nelegálnemu vývozu svojich áut do Ruska

Mníchov 22. decembra (TASR) - Mníchovská automobilka BMW zistila anomálie v súvislosti s vývozom automobilov do Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Vnútorné kontrolné opatrenia odhalili nezrovnalosti, uvádza sa vo vyhlásení firmy. Ďalší predaj vozidiel bol zastavený. "Okrem toho sa spoločnosť BMW Group rozhodla prepustiť zamestnancov, ktorí sú za to primárne zodpovední," uvádza sa ďalej vo vyhlásení.



Automobilka tak potvrdila správu portálu Business Insider. Podľa tejto správy sa zo závodu BMW v Hannoveri dostalo k ruským zákazníkom viac ako 100 vozidiel.



V dôsledku agresívnej vojny proti Ukrajine podlieha medzinárodný obchod s Ruskom rôznym sankciám vrátane tých, ktoré zaviedla Európska únia. Na export automobilov ruským zákazníkom je uvalené prísne embargo.



Podľa BMW sa spoločnosti z rôznych odvetví stretávajú s tým, že ich výrobky sú k dispozícii na predaj v Rusku alebo sa v Rusku ponúkajú napriek tomu, že samy dodržiavajú sankcie. Zvyčajne je to spôsobené takzvaným dovozom zo sivého trhu. BMW Group sa snaží tomuto typu dovozu zabrániť pomocou rôznych opatrení.