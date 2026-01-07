Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
BMW v roku 2025 vyrobilo v Nemecku viac než jeden milión áut

Na archívnej snímke logo automobilky BMW v Mníchove. Foto: TASR/DPA

To predstavuje približne štvrtinu celkovej produkcie osobných áut v krajine.

Mníchov 7. januára (TASR) - Automobilka BMW v roku 2025 vyrobila v Nemecku viac než jeden milión vozidiel. To predstavuje približne štvrtinu celkovej produkcie osobných áut v krajine. Spoločnosť so sídlom v Mníchove to oznámila v stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Podľa údajov Združenia nemeckého automobilového priemyslu (VDA) sa v Nemecku vlani vyrobilo celkovo 4,15 milióna osobných vozidiel. Znamená to, že približne 40 % globálnej produkcie BMW pravdepodobne pochádza z Nemecka. Automobilka presné čísla zatiaľ nezverejnila, v roku 2024 bol tento podiel okolo 43 %.

BMW vyrába v Nemecku autá v závodoch v Mníchove, Regensburgu, Dingolfingu a Lipsku, pričom väčšina týchto vozidiel smeruje na európske trhy.

Aktuálne údaje o rozdelení výroby podľa závodov zatiaľ nie sú k dispozícii. V roku 2024 najviac vyrobil závod v Regensburgu (343.000 vozidiel), nasledovali Dingolfing (298.000), Lipsko (246.000) a Mníchov (201.000). Rozloženie výroby bolo v minulom roku zrejme podobné.

Z toho vyplýva, že takmer tretina produkcie skupiny BMW Group, do ktorej patria aj značky Mini a RollsRoyce, pochádza z Bavorska. Všetky štyri nemecké závody vyrábajú na jednej linke vozidlá so spaľovacími motormi, plugin hybridmi aj plne elektrickým pohonom. Bavorská výroba je zameraná výlučne na modely značky BMW, zatiaľ čo závod v Lipsku produkuje aj model Mini Countryman.

Najväčší závod BMW z hľadiska produkcie sa však nachádza v zahraničí. V roku 2024 ním bol závod v Spartanburgu v americkom štáte Južná Karolína, kde sa vyrobilo 396.000 vozidiel.
