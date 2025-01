Mníchov 13. januára (TASR) - Nemecká automobilka BMW vykázala za rok 2024 pokles predaja. Vyplýva to z údajov, ktoré spoločnosť zverejnila v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa týchto údajov sa celkový odbyt BMW v minulom roku znížil o 4 % na 2,45 milióna áut, najmä v dôsledku slabšieho predaja v Číne. Okrem toho BMW v druhej polovici roka pozastavilo dodávky áut pre problémy s brzdovým systémom.



Základná značka BMW vlani predala 2,2 milióna vozidiel, o 2,3 % menej ako v predchádzajúcom roku 2023. Jej dcérska spoločnosť BMW Mini dosiahla oveľa horšie výsledky, a to pokles predaja o 17 % na 245.000 áut, zatiaľ čo britská luxusná dcérska spoločnosť Rolls-Royce predala 5712 áut, čo predstavuje medziročný pokles o 5,3 %.



Predaj vozidiel značky BMW v Číne sa pritom vlani znížil o 13 % na 715.000 kusov.



Aj iní nemeckí výrobcovia zápasili so znížením predaja v Číne, kedysi lukratívnom trhu, kde čelia čoraz tvrdšej konkurencii domácich rivalov, ktorí zlepšili svoje ponuky.



Pomalší rast predaja BMW v Číne nedokázalo nahradiť ani mierne zvýšenie odbytu v USA a Európe.



BMW však minulý rok zaznamenala silnejší rast predaja elektrických vozidiel ako mnohí jeho nemeckí konkurenti, ktorí majú problémy s odbytom v tomto segmente. Predaj čisto elektrických áut BMW sa podľa údajov spoločnosti v roku 2024 zvýšil o 13,5 % na 427.000 kusov. Riaditeľ predaja BMW Jochen Goller vyjadril v pondelok presvedčenie, že tento rast bude pokračovať aj v roku 2025.



DPA tiež uviedla, že predaj ďalšej luxusnej nemeckej značky Audi, dcérskej spoločnosti automobilky Volkswagen, klesol v roku 2024 o 12 % na 1,67 milióna vozidiel.