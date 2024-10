BMW vylúčilo ďalšie investície do spoločnosti Northvolt

Mníchov 3. októbra (TASR) - Nemecká automobilka BMW nie je ochotná viac investovať do švédskeho výrobcu batérií Northvolt, ktorý hľadá nové prostriedky na stabilizáciu svojich financií. Uviedol to zdroj oboznámený so záležitosťou, ktorý nechcel byť menovaný. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Nemecký výrobca luxusných áut sa zapojil do nedávnych kôl financovania Northvoltu, ale nie je pripravený zúčastniť sa na ďalšom, povedal zdroj. BMW v súčasnosti vlastní podiel vo výške 2,8 % vo švédskej firme.



Northvolt čelí kríze likvidity a snaží sa získať potrebné financie. Predstavitelia spoločnosti vrátane generálneho riaditeľa Petra Carlssona a spoluzakladateľa Haralda Mixa sľúbili, že zoženú nový kapitál na udržanie Northvoltu nad vodou.



BMW správu Bloomberg odmietlo komentovať, rovnako ako hovorca Northvoltu.



Northvolt investoval miliardy do výroby batérií pre automobilky na kontinente, ktoré prechádzajú zo spaľovacích motorov na elektrické. Chcel by stať kľúčovým európskym dodávateľom, ale čelí konkurencii lacnejších čínskych výrobcov.



Švédska spoločnosť zápasí s problémami, keďže nábeh jej výroby zaostal za plánom a veritelia sa zdráhajú poskytnúť jej nové úvery. Northvolt tak pristúpil k revízii svojej stratégie, ktorá zahŕňa aj rušenie pracovných miest a pozastavenie plánovanej expanzie v Európe a Severnej Amerike. Spoločnosť sa chce zamerať na zvýšenie produkcie vo švédskom závode v Skelleftea.



Automobilka BMW tento rok zrušila objednávku na batérie Northvolt v hodnote 2 miliardy eur s tým, že namiesto toho bude so spoločnosťou spolupracovať na vývoji článkov novej generácie pre svoje budúce elektromobily.



Výrobcovia automobilov v Európe vrátane švédskeho Volva a skupiny Volkswagen ustupujú od svojich plánov na elektrifikáciu pre klesajúci dopyt po elektrických autách v Európe. Volvo má spoločný podnik so spoločnosťou Northvolt a Volkswagen je najväčším akcionárom výrobcu batérií.



Volkswagen s podielom približne 21 % na konci roka 2023 uviedol, že zostáva podporovateľom rozbehu spoločnosti Northvolt, ale nepovedal, či jej poskytne viac finančných prostriedkov.