BMW vymenovalo za nového riaditeľa šéfa výroby Milana Nedeljkoviča
Nedeljkovič, ktorý bude mať v čase nástupu do funkcie 57 rokov, je členom predstavenstva a šéfom výroby od roku 2019. Pre skupinu BMW pracuje od roku 1993.
Mníchov 9. decembra (TASR) - Dozorná rada nemeckej automobilky BMW (Bayerische Motoren Werke) vymenovala Milana Nedeljkoviča, doterajšieho šéfa výroby, za nového generálneho riaditeľa. Vo funkcii nahradí Olivera Zipseho, oznámila v utorok automobilka. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.
Zipse, ktorý sa stal generálnym riaditeľom v roku 2019, odstúpi 13. mája, v deň výročného valného zhromaždenia BMW. Vo februári dovŕši 62 rokov, čím prekročí neformálny vekový limit 60 rokov pre členov predstavenstva BMW. Počas svojho pôsobenia Zipse dohliadal na uvedenie „Neue Klasse“, nového plne elektrického radu vozidiel, ktorý je základným kameňom stratégie spoločnosti.
Dozorná rada poďakovala Zipsemu za jeho „významný príspevok pre BMW“. Predseda predstavenstva Nicolas Peter pripomenul, že Zipse „previedol BMW cez globálne krízy, ako bola pandémia ochorenia COVID-19, a odštartoval Neue Klasse, najväčší strategický projekt v histórii spoločnosti“.
Nedeljkovič, ktorý bude mať v čase nástupu do funkcie 57 rokov, je členom predstavenstva a šéfom výroby od roku 2019. Pre skupinu BMW pracuje od roku 1993. Pochádza zo Srbska a študoval v Nemecku a v USA. Ku skupine sa pripojil ako stážista, prešiel niekoľkými pobočkami BMW v Nemecku a v roku 2019 sa stal členom predstavenstva.
Peter pochválil jeho „strategickú predvídavosť, silné implementačné schopnosti a podnikateľské myslenie“ a dodal, že „stojí za veľmi cieleným riadením zdrojov, či už finančných alebo ekologických“. Podporu mu vyjadrili aj zástupcovia zamestnancov. Martin Kimmich, predseda zamestnaneckej rady spoločnosti, uviedol, že zamestnanci si Nedeljkoviča veľmi vážia a teší sa ich dôvere.
BMW sa snaží nájsť si svoje miesto uprostred tvrdej konkurencie zo strany Číny a vysokých amerických ciel. Tieto problémy viedli k tomu, že výrobca luxusných automobilov v októbri znížil svoju prognózu zisku za rok 2025. Automobilka sa spolieha na to, že prvý model z plne elektrického radu Neue Klasse v roku 2026 podporí jej rast.
