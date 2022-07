BMW zaznamenalo v 1. polroku pokles predaja

Mníchov 8. júla (TASR) - Nemecká automobilka BMW (Bayerische Motoren Werke) zaznamenala v 1. polroku 2022 pokles predaja takmer o sedminu. Dôvodom bol nedostatok čipov a obnovenie blokád v Číne. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Výrobca luxusných áut so sídlom v Mníchove v piatok oznámil, že za šesť mesiacov do konca júna 2022 dodal klientom 1,16 milióna vozidiel BMW, Mini a Rolls-Royce. To bolo o 13,3 % menej ako v 1. polroku 2021.



V 2. štvrťroku klesol odbyt automobilky o takmer 20 %.



Predaj elektrických áut v prvej polovici roka vzrástol o 110 % na takmer 76.000 vozidiel BMW a Mini, uviedla spoločnosť.



BMW je tak na ceste k viac ako zdvojnásobeniu predaja plne elektrických vozidiel do konca roka.