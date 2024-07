BMW žiada, aby pre v Číne vyrábané elektrické Mini platili nižšie clá

Berlín 8. júla (TASR) - Nemecká automobilka BMW požiadala Európsku komisiu, aby pre dovoz jej elektrického vozidla Mini vyrábaného v Číne stanovila nižšie clá. V súčasnosti pre toto vozidlo platia najvyššie dočasné clá na úrovni vyše 37 %. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na zdroj oboznámený s informáciou.



Európska komisia koncom minulého týždňa uvalila na dovoz elektrických vozidiel z Číny dočasné vyrovnávacie clá, deväť mesiacov po začatí antidumpingového vyšetrovania. Výška cla pre firmy, ktoré podľa EK nespolupracovali pri vyšetrovaní, bolo stanovené na najvyššej možnej úrovni, konkrétne 37,6 %. V prípade spolupracujúcich firiem bolo clo stanovené na 20,8 %.



Automobilky sa môžu k clám vyjadriť do 18. júla a BMW sa usiluje, aby Brusel jeho elektrickému Mini zmenil clo na 20,8 %. Problémom Mini je, že sa v Číne vyrába iba pár mesiacov a pre krátkosť času nebol spoločný podnik BMW a Great Wall Motor schopný splniť podmienky na to, aby mohol byť zaradený medzi výrobcov spolupracujúcich pri vyšetrovaní. Na Mini sa tak automaticky uplatnilo najvyššie možné clo.



Vedenie BMW celkovo s politikou dovozných ciel nesúhlasí. Šéf firmy Oliver Zipse už krátko po oznámení EK o plánoch uvaliť dovozné clá na elektromobily vyrábané v Číne povedal, že clá nie sú najlepším riešením a Európska komisia v skutočnosti európske podniky poškodzuje. Clá vyvolávajú obavy aj ďalších nemeckých automobiliek vrátane Volkswagenu najmä pre riziko obchodnej vojny, ktorej výsledkom môžu byť odvetné dovozné clá na autá vyvážané z Nemecka do Číny.



Nervozita rastie aj medzi spoločnosťami mimo automobilového sektora, momentálne najviac medzi výrobcami koňaku a bravčového mäsa. Peking totiž deň po rozhodnutí EK uvaliť na elektromobily vyrábané v Číne dočasné dovozné clá, oznámil ďalšie kroky v rámci svojho antidumpingového vyšetrovania dovozu koňaku z Európskej únie. Ministerstvo obchodu v závere minulého týždňa oznámilo, že 18. júla sa bude diskutovať o vývoji prebiehajúceho vyšetrovania.



Okrem koňaku začala Čína preverovať aj údajný cenový dumping v prípade dovozu bravčového mäsa z EÚ. Vyšetrovanie dovozu bravčového mäsa z európskeho bloku spustila v polovici júna, krátko po tom, ako Európska komisia oznámila, že od júla zavedie antidumpingové clá na elektrické autá vyrábané v Číne.



V prípade koňaku by utrpelo najmä Francúzsko, konkrétne firmy ako Pernod Ricard a LVMH. Druhá menovaná už aj dala najavo, že antidumpingové vyšetrovanie dovozu koňaku z EÚ do Číny je jednoznačne odvetou za dovozné clá EÚ na elektromobily z Číny. V prípade bravčového mäsa budú poškodené najviac Španielsko, Dánsko a Holandsko. Čiastočne však opäť aj Francúzsko, ktoré rovnako patrí v rámci EÚ k významným producentom bravčového mäsa.