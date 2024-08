BMW zvoláva v Číne 1,3 milióna vozidiel pre problémy s airbagmi

Peking 16. augusta (TASR) - Nemecká automobilka BMW zvoláva v Číne do servisov viac ako 1,35 milióna vozidiel pre možné problémy s nafukovačom airbagov japonskej firmy Takata. Tento krok nasleduje po podobnom zvolávaní v USA minulý mesiac. Oznámili to v piatok predstavitelia automobilky. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Zvolávacia akcia sa týka takmer 600.000 vozidiel BMW vyrobených v Číne v rokoch 2005 až 2017 a viac ako 750.000 dovezených vozidiel vyrobených v rokoch 2003 až 2018, uviedol čínsky štátny úrad pre reguláciu trhu. Zahŕňa širokú škálu modelov, od automobilov série 1 po sériu 6 a SUV X1, X3, X4, X5 a X6.



Automobilky na celom svete sú nútené zvolávať autá na výmenu airbagov, ktoré im dodala firma Takata. Dôvodom sú problémy s nafukovačmi airbagov, ktoré v niektorých prípadoch explodovali, pričom sa do priestoru auta vymrštili kovové úlomky. Chybným nafukovačom sa pripisuje smrť najmenej 35 ľudí od roku 2009 v USA, Malajzii a Austrálii.



Americké regulačné úrady minulý mesiac oznámili zvolávanie viac ako 390.000 vozidiel BMW, pretože pôvodný volant mohol byť nahradený športovým volantom vybaveným nafukovačom Takata.



Aj Ford a Mazda začiatkom tohto týždňa varovali majiteľov viac ako 475.000 vozidiel v USA, aby s nimi nejazdili, pretože majú nafukovače airbagov Takata. Vozidlá boli vyrobené v rokoch 2003 až 2015.



Stellantis minulý rok po smrteľnej nehode v USA v dôsledku explózie nafukovača naliehal na majiteľov niektorých pickupov Dodge Ram z roku 2003, aby s nimi prestali jazdiť, kým im nevymenia nafukovače.



Čínsky regulačný úrad uviedol, že majitelia BMW môžu navštíviť predajcu, aby si nechali skontrolovať volant, alebo poslať fotografiu volantu a identifikačné číslo vozidla a dostanú odpoveď do dvoch týždňov. BMW v dotknutých vozidlách bezplatne vymení airbag vodiča.