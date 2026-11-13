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BMW zvoláva v USA na opravu 720.796 vozidiel

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Zvolávanie sa bude týkať vozidiel BMW radu 3, 5, X1, X3, X4 a Z4, ako aj niektorých ďalších modelov vyrobených v rokoch 2012 až 2018.

Autor TASR
New York 13. novembra (TASR) - Nemecká automobilka BMW zvoláva v Spojených štátoch na opravu 720.796 vozidiel. Dôvodom je riziko vzniku požiaru, oznámil v piatok Národný úrad pre bezpečnosť cestnej premávky (NHTSA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Federálna agentúra tiež odporučila majiteľom, aby „zaparkovali svoje vozidlo vonku, ďaleko od budov a iných vozidiel, kým nebude možné vozidlo opraviť“. Dotknuté vozidlá boli podľa úradu už v roku 2024 stiahnuté z trhu pre problémy s vodným čerpadlom a teraz musia byť opäť opravené. Spoločnosť BMW uviedla, že pracuje na odstránení problému a má informácie o desiatich prípadoch požiarov, ktoré sa vyskytli po tom, čo vozidlá prešli opravou v rámci zvolávacej akcie z roku 2024.

Zvolávanie sa bude týkať vozidiel BMW radu 3, 5, X1, X3, X4 a Z4, ako aj niektorých ďalších modelov vyrobených v rokoch 2012 až 2018, informoval NHTSA.
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