BNP Paribas a Goldman Sachs zrušili prognózy redukcie sadzieb

Frankfurt nad Mohanom 25. júla (TASR) - Americká banka Goldman Sachs a francúzska BNP Paribas zrušili svoje pôvodné prognózy, ktoré uvádzali, že Európska centrálna banka (ECB) s redukciou úrokových sadzieb ešte neskončila. Informovala o tom agentúra Reuters.



„Myslíme si, že cyklus znižovania úrokových sadzieb je už za nami. Najbližšia zmena, ktorú očakávame, je zvýšenie sadzieb, a to vo 4. kvartáli budúceho roka,“ uviedla BNP Paribas. Poukázala pritom na dostatočne odolnú ekonomiku eurozóny a rastúce nádeje, že Európska únia a USA do 1. augusta uzatvoria obchodnú dohodu. Francúzska banka pôvodne počítala s ďalším znížením úrokových sadzieb zo strany ECB na nadchádzajúcej schôdzke v septembri.



Rovnako sa vyjadrila aj americká Goldman Sachs, ktorá sa odvolala na šéfku ECB Christine Lagardovú. Tá po štvrtkovom (24. 7.) rozhodnutí ECB nemeniť úrokové sadzby uviedla, že ekonomika je v dobrej situácii a banka zaujala vyčkávací postoj. „Lagardovej vyhlásenie naznačuje, že Rada guvernérov ECB nebude so sadzbami hýbať dovtedy, dokiaľ sa ekonomická situácia výrazne nezhorší,“ uviedli analytici z Goldman Sachs.



Aj britská banka HSBC oznámila, že ECB s redukciou sadzieb podľa všetkého skončila a zopakovala tak svoj predchádzajúci názor. Na druhej strane, J. P. Morgan ďalšiu redukciu nevylučuje, zo septembra ju však posunula na október.