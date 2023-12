BNP Paribas: ECB zníži sadzby v roku 2024 o 75 bodov

Paríž 9. decembra (TASR) - Francúzska banka BNP Paribas očakáva, že Európska centrálna banka (ECB) zredukuje úrokové sadzby v budúcom roku o 75 bázických bodov, pričom k prvému zníženiu pristúpi v apríli budúceho roka. Ako dôvod uviedla slabú ekonomickú aktivitu a spomaľovanie inflácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Hlavný ekonóm BNP Paribas Luigi Speranza uviedol, že do konca budúceho roka by depozitná sadzba ECB mala dosiahnuť 3,25 % oproti súčasnej rekordnej úrovni 4 %. Prvé zníženie odhaduje o štvrť percentuálneho bodu.



Odhad BNP Paribas v oblasti vývoja úrokových sadzieb je tak opatrnejší, než v prípade niektorých investorov. Tí počítajú s redukciou úrokových sadzieb v budúcom roku o 140 bázických bodov, prípadne aj viac.



Optimistickú náladu v nich podporilo vyjadrenie členky Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelovej, ktorá tento týždeň uviedla, že už s ďalším zvyšovaním úrokových sadzieb nepočíta. Schnabelová, ktorá patrí v ECB do skupiny "jastrabov," teda bankárov presadzujúcich prísnu menovú politiku, pritom ešte pred mesiacom trvala na tom, že banka si musí ponechať ako jednu z možností aj ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb. Jej postoj zmenil vývoj inflácie, ktorá sa v novembri už priblížila k úrovni inflačného cieľa. Dosiahla 2,4 %, pričom ECB stanovila inflačný cieľ na úrovni 2 %.



Investori sú optimistickejší v porovnaní s BNP Paribas, aj čo sa týka termínu prvého zníženia sadzieb. Očakávajú, že by mohlo prísť už v marci. "Nevylučujeme ani marcový termín, podľa nás si to však vyžaduje výraznejšie tempo zmierňovania inflácie a, prípadne alebo, rýchlejšie zhoršovanie ekonomickej aktivity," uviedol Speranza.



Aj nemecká banka Deutsche Bank tento týždeň zverejnila prognózu vývoja úrokových sadzieb v eurozóne a je ešte optimistickejšia. Očakáva, že počas roka 2024 klesnú sadzby až o 150 bázických bodov, pričom prvé zníženie očakáva v apríli, a to na úrovni 50 bázických bodov. Ďalšie zníženie o 50 bodov by malo nasledovať v júni, na jeseň potom počíta s dvomi redukciami o 25 bázických bodov.



Čo sa týka roka 2025, BNP Paribas počíta s pokračovaním redukcie úrokových sadzieb. Predpokladá, že ECB bude v roku 2025 znižovať sadzby každý štvrťrok o 25 bázických bodov.