BNP Paribas odrezala zamestnancov v Rusku od svojich systémov

Paríž 10. marca (TASR) – Najväčšia francúzska banka BNP Paribas odrezala zamestnancov v Rusku od svojich interných počítačových systémov. Cieľom tohto kroku je posilniť obranu pred akýmkoľvek potenciálnym kybernetickým útokom. Informáciu zverejnila TASR na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na zdroje oboznámené so situáciou.



BNP Paribas je prvou veľkou bankou, ktorá odrezala ruských zamestnancov od svojich IT sietí a zároveň uviedla zamestnancov na iných miestach do stavu vysokej pohotovosti pred kybernetickými hrozbami pochádzajúcimi z Ruska po invázii na Ukrajinu.



Tento krok zameraný na ochranu banky pred útočníkmi, ktorí by mohli využiť miestnu sieť ako prístupový bod, ešte viac vzďaľuje čoraz menšie ruské prevádzky od zvyšku skupiny.



Banky v Rusku čelia bezprecedentným sankciám Západu, ktorých cieľom je potlačiť agresiu prezidenta Vladmira Putina vyvolaním domáceho ekonomického chaosu. A zároveň akékoľvek odvetné sankcie Moskvy by mohli náhle ukončiť vzťahy západných bánk s jedným z najväčších svetových producentov energií.



BNP Paribas spustila poplach koncom februára po tom, ako regulačné úrady vrátane Európskej centrálnej banky (ECB) varovali pred hrozbou hekerských útokov zo strany Ruska v snahe vyvolať ekonomickú nestabilitu v krajinách, ktoré stoja na strane Ukrajiny.



Kremeľ opakovane poprel, že by ruský štát mal čokoľvek spoločné s hekerskými útokmi v iných štátoch.



Francúzska banka zamestnáva v Rusku menej ako 500 ľudí, čo je zlomok z jej viac ako 190.000 globálnych zamestnancov. BNP Paribas už pritom postupne znižovala svoju prítomnosť v Rusku, pričom v roku 2012 ukončila retailové bankovníctvo a v roku 2020 spotrebné financovanie.



Hovorca BNP Paribas uviedol, že francúzska banka je jednou z "najmenej aktívnych" medzinárodných bánk v Rusku a prísne dodržiava všetky medzinárodné sankcie, o ktorých rozhodla Európska únia a ďalšie vlády.



"V súčasnom geopolitickom kontexte sa kybernetické útoky pravdepodobne znásobia," uviedla banka v sérii správ zaslaných členom vedenia.



"Naše tímy pre kybernetickú bezpečnosť sú vo zvýšenej pohotovosti a monitorujú naše siete," píše sa v správach, podľa ktorých banka odporučila obchodným partnerom, aby urobili to isté.



Toto varovanie podčiarkuje zraniteľnosť veľkých západných bánk a investičných spoločností. Kybernetické útoky môžu viesť k tomu, že zákazníci nebudú mať prístup k účtom a iným službám a môžu brániť bankám v obchodovaní.



BNP Paribas v stredu odhadla svoju expozíciu voči Rusku a Ukrajine na 3 miliardy eur, zatiaľ čo talianska UniCredit uviedla, že úplné odpísanie jej podnikania v Rusku by ju stálo približne 7,4 miliardy eur.