Francúzska banka uvažuje o predaji aktív i v krajinách strednej Európy

Paríž 10. februára (TASR) - Francúzska banka BNP Paribas uvažuje o predaji aktív v krajinách strednej a východnej Európy (KSVE).



BNP Paribas v snahe o zefektívnenie svojho portfólia a získanie hotovosti podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou zvažuje predaj operácií divízie BNP Paribas Personal Finance, ktorá poskytuje spotrebiteľské úvery, na trhoch v strednej a východnej Európe, napríklad v Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku či Českej republike. Na Slovensku pôsobí táto divízia pod značkou Cetelem Slovensko. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Francúzsky finančný dom podľa zdrojov aktuálne zisťuje, či by bol o tieto aktíva záujem. Ich prípadný predaj by mohol banke vyniesť viac než 500 miliónov USD (437 miliónov eur). Úvahy sú stále v ranom štádiu a nebolo prijaté žiadne rozhodnutie týkajúce sa predaja. BNP Paribas sa stále môže rozhodnúť, že si spomínané aktíva ponechá.



Divízia BNP Paribas Personal Finance pôsobí v 30 krajinách a má viac než 20 miliónov zákazníkov.



(1 EUR = 1,1439 USD)