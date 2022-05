BNP Paribas zaznamenala v 1. štvrťroku nárast tržieb aj zisku

Paríž 3. mája (TASR) - Francúzska banka BNP Paribas v utorok oznámila, že v 1. štvrťroku zaznamenala nárast zisku a potvrdila svoje ciele do roku 2025. Poznamenala pritom, že viac ako kedykoľvek predtým ťaží zo silných stránok svojho modelu pri generovaní rastu.



Čistý zisk banky za tri mesiace do konca marca sa zvýšil o 19,2 % na 2,11 miliardy eur z 1,77 miliardy eur v rovnakom období minulého roka.



Bez započítania mimoriadnych položiek a daní vykázala banka zisk 3,79 miliardy eur, čo bolo o 34 % viac ako vlani.



Prevádzkový zisk v 1. štvrťroku vzrástol o 33,1 % na 3,11 miliardy eur a jej tržby v sledovanom období stúpli o 11,7 % na 13,22 miliardy eur. Pri konštantných menových kurzoch sa zvýšili o 10,4 %.



BNP Paribas potvrdila svoje ciele do roku 2025 a naďalej očakáva medziročný rast tržieb v priemere o vyše 3,5 %.