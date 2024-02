BNP Paribas zvýšila zisk v roku 2023 na rekordných takmer 11 mld. eur

Paríž 1. februára (TASR) - Francúzska banka BNP Paribas oznámila rekordný zisk aj za minulý rok, už tretí rok po sebe. Prispeli k tomu vysoké úrokové sadzby, služby banky v oblasti investičného bankovníctva a predaj americkej divízie. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



BNP Paribas vo štvrtok uviedla, že za rok 2023 zaznamenala čistý zisk takmer 11 miliárd eur. V porovnaní s rokom 2022 to znamená rast o 11,4 %. Najmä v prvých kvartáloch roka výsledky potiahli vysoké úrokové sadzby, ktorými komerčné banky reagovali na sprísňovanie menovej politiky zo strany Európskej centrálnej banky (ECB).



Celoročné výsledky BNP Paribas však okrem toho podporil predaj americkej divízie Bank of the West. Tú BNP Paribas predala vo februári minulého roka za 16,3 miliardy USD (15,04 miliardy eur). Navyše, dobré výsledky vykázala jej divízia firemného a inštitucionálneho bankovníctva. Zisk pred zdanením tejto divízie vzrástol za minulý rok o 6,4 % na 5,7 miliardy eur.



Celoročné rekordné výsledky dosiahla banka napriek horšiemu vývoju v poslednom kvartáli. V tom jej čistý zisk klesol zhruba o polovicu, pod čo sa podpísalo vyčlenenie vysokého objemu rezerv na krytie strát. Kvartálny čistý zisk dosiahol 1,07 miliardy eur, zatiaľ čo v poslednom štvrťroku 2022 predstavoval 2,1 miliardy eur. Analytici očakávali pokles iba na 1,74 miliardy eur.



(1 EUR = 1,0837 USD)